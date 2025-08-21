Відбивні зі свинини на сковороді — рецепт приготування з фото

Відбивні зі свинини. Фото: кадр з відео

Соковиті всередині й неймовірно хрусткі зовні відбивні зі свинини на сковороді — це страва, яка завжди рятує, коли потрібно швидко приготувати ситний обід чи вечерю. Завдяки паніруванню вони мають апетитну скоринку, а м’ясо зберігає ніжність та аромат. Такий рецепт обов’язково стане вашим улюбленим у повсякденному меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка.

Вам знадобиться:

свинина — 700 г;

яйця — 3 шт.;

борошно — 3 ст. л.;

панірувальні сухарі — 150 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

паприка — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

олія для смаження — 100 мл.

Спосіб приготування

Промити м’ясо та нарізати його порційними шматками. Кожен шматок злегка відбити кухонним молоточком, щоб м’ясо стало ніжнішим і швидше готувалося. Посолити та поперчити до свого смаку, додати паприку.

Яйця та спеції. Фото: кадр з відео

У трьох глибоких тарілках підготувати борошно, збиті яйця та панірувальні сухарі. Кожен шматок свинини обкачати спочатку в борошні, потім у яйці, а після цього у сухарях.

Кляр та панірувальні сухарі. Фото: кадр з відео

На розігрітій сковороді з олією обсмажити відбивні з обох боків до золотистої скоринки. Вогонь зробити середнім, щоб м’ясо добре пропеклося всередині й залишалося соковитим.

Смажені відбивні. Фото: кадр з відео

Готові відбивні викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте страву гарячою з картопляним пюре, овочевим салатом чи будь-яким гарніром на ваш смак.

