Відбивні зі свинини на сковороді — що приготувати на вечерю

21 серпня 2025 21:00
Марина Євтягіна - Редактор
Відбивні зі свинини на сковороді — рецепт приготування з фото
Відбивні зі свинини. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Соковиті всередині й неймовірно хрусткі зовні відбивні зі свинини на сковороді — це страва, яка завжди рятує, коли потрібно швидко приготувати ситний обід чи вечерю. Завдяки паніруванню вони мають апетитну скоринку, а м’ясо зберігає ніжність та аромат. Такий рецепт обов’язково стане вашим улюбленим у повсякденному меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачна сторінка

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина — 700 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • борошно — 3 ст. л.;
  • панірувальні сухарі — 150 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • паприка — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • олія для смаження — 100 мл.

Спосіб приготування

Промити м’ясо та нарізати його порційними шматками. Кожен шматок злегка відбити кухонним молоточком, щоб м’ясо стало ніжнішим і швидше готувалося. Посолити та поперчити до свого смаку, додати паприку.

рецепт кляру для відбівних
Яйця та спеції. Фото: кадр з відео

У трьох глибоких тарілках підготувати борошно, збиті яйця та панірувальні сухарі. Кожен шматок свинини обкачати спочатку в борошні, потім у яйці, а після цього у сухарях.

рецепт відбівних зі свінини
Кляр та панірувальні сухарі. Фото: кадр з відео

На розігрітій сковороді з олією обсмажити відбивні з обох боків до золотистої скоринки. Вогонь зробити середнім, щоб м’ясо добре пропеклося всередині й залишалося соковитим.

скільки смажити відбивні зі свинини
Смажені відбивні. Фото: кадр з відео

Готові відбивні викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавайте страву гарячою з картопляним пюре, овочевим салатом чи будь-яким гарніром на ваш смак.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою котлет і страв з фаршу на будь-який смак 

Соковиті котлети з курячого фаршу з кабачком та картоплею. 

Рецепт домашніх котлет зі свинини — смачні та соковиті зі скоринкою. 

Рецепт курячих котлет в духовці — смачні, соковиті, з хрумкою скоринкою. 

Як приготувати котлети з кабачків, щоб усі ахнули, — рецепт. 

Смачні рублені котлети з курки на вечерю — вдалий рецепт з фото. 

Рецепт котлет з кабачками та свининою — справжня подільська класика. 

Дуже смачні котлети з кабачків, як мʼясні — просто геніальний рецепт. 

м'ясо Вечеря рецепт свинина відбивні
