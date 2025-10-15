Заготовка яблок на зиму для пирогов и пирожков — простой рецепт ароматной начинки

Заготовка яблок на зиму для пирожков — открыл банку и готово
Этот рецепт заготовки яблок на зиму — настоящая находка для хозяек. Без сложных ингредиентов, без дополнительной воды, только сочные яблоки и сахар. Зимой достаточно открыть банку, и ваши пироги или пирожки наполнятся летним ароматом сада. Простота приготовления сочетается с безупречным вкусом — именно то, что стоит сделать осенью.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- яблоки — 4 кг 200 г (после очистки примерно 3,6 кг);
- сахар — 400 г.
Способ приготовления
Яблоки хорошо вымыть, обсушить и удалить серединки. Удобнее всего срезать мякоть со всех сторон, оставляя кочерыжку. После очистки из 4,2 кг плодов получается около 3,6 кг чистых яблок.
Нарезать яблоки кубиками среднего размера. Кожуру можно не снимать — она сохранит форму кусочков и добавит полезных веществ. Для заготовки лучше всего подходят твердые, ароматные сорта, которые не развариваются.
Выкладывать яблоки в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром — сначала слой яблок, затем сахар, и так до конца. Общее количество сахара — около 400 г, но его можно регулировать в зависимости от сладости фруктов. Поставить кастрюлю на малый огонь без добавления воды. Яблоки быстро пустят сок. Варить, периодически помешивая, чтобы не пригорело. После закипания готовить еще 4-5 минут, пока кусочки станут мягкими, но не будут распадаться.
Горячими разложить яблоки по стерилизованным банкам, залить сиропом, образовавшимся во время варки, и плотно закрыть крышками. Обычно из такого количества ингредиентов получается около 7 полулитровых баночек ароматной начинки. Зимой достаточно открыть одну и ваши пироги, пирожки или блины наполнятся нежным ароматом лета и тепла.
