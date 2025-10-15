Заготовка яблок на зиму для пирогов и пирожков — простой рецепт ароматной начинки

Консервированные яблоки. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт заготовки яблок на зиму — настоящая находка для хозяек. Без сложных ингредиентов, без дополнительной воды, только сочные яблоки и сахар. Зимой достаточно открыть банку, и ваши пироги или пирожки наполнятся летним ароматом сада. Простота приготовления сочетается с безупречным вкусом — именно то, что стоит сделать осенью.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

яблоки — 4 кг 200 г (после очистки примерно 3,6 кг);

сахар — 400 г.

Способ приготовления

Яблоки хорошо вымыть, обсушить и удалить серединки. Удобнее всего срезать мякоть со всех сторон, оставляя кочерыжку. После очистки из 4,2 кг плодов получается около 3,6 кг чистых яблок.

Нарезанные яблоки. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать яблоки кубиками среднего размера. Кожуру можно не снимать — она сохранит форму кусочков и добавит полезных веществ. Для заготовки лучше всего подходят твердые, ароматные сорта, которые не развариваются.

Яблоки в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Выкладывать яблоки в кастрюлю слоями, пересыпая сахаром — сначала слой яблок, затем сахар, и так до конца. Общее количество сахара — около 400 г, но его можно регулировать в зависимости от сладости фруктов. Поставить кастрюлю на малый огонь без добавления воды. Яблоки быстро пустят сок. Варить, периодически помешивая, чтобы не пригорело. После закипания готовить еще 4-5 минут, пока кусочки станут мягкими, но не будут распадаться.

Яблоки в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Горячими разложить яблоки по стерилизованным банкам, залить сиропом, образовавшимся во время варки, и плотно закрыть крышками. Обычно из такого количества ингредиентов получается около 7 полулитровых баночек ароматной начинки. Зимой достаточно открыть одну и ваши пироги, пирожки или блины наполнятся нежным ароматом лета и тепла.

