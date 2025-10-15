Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Заготівля яблук на зиму для пиріжків — відкрив банку й готово

Заготівля яблук на зиму для пиріжків — відкрив банку й готово

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 01:04
Заготівля яблук на зиму для пирогів і пиріжків — простий рецепт ароматної начинки
Консервовані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт заготівлі яблук на зиму — справжня знахідка для господинь. Без складних інгредієнтів, без додаткової води, лише соковиті яблука й цукор. Взимку достатньо відкрити банку, і ваші пироги чи пиріжки наповняться літнім ароматом саду. Простота приготування поєднується з бездоганним смаком — саме те, що варто зробити восени.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яблука — 4 кг 200 г (після очищення приблизно 3,6 кг);
  • цукор — 400 г.

Спосіб приготування

Яблука добре вимити, обсушити й видалити серединки. Найзручніше зрізати м’якоть з усіх боків, залишаючи качан. Після очищення з 4,2 кг плодів виходить близько 3,6 кг чистих яблук.

яблука на зиму
Нарізані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати яблука кубиками середнього розміру. Шкірку можна не знімати — вона збереже форму шматочків і додасть корисних речовин. Для заготовки найкраще підходять тверді, ароматні сорти, які не розварюються.

заготівля з яблуками на зиму
Яблука в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладати яблука в каструлю шарами, пересипаючи цукром — спочатку шар яблук, потім цукор, і так до кінця. Загальна кількість цукру — близько 400 г, але її можна регулювати залежно від солодкості фруктів. Поставити каструлю на малий вогонь без додавання води. Яблука швидко пустять сік. Варити, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Після закипання готувати ще 4–5 хвилин, поки шматочки стануть м’якими, але не розпадатимуться.

заготівля з яблуками на зиму для пиріжків
Яблука в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячими розкласти яблука по стерилізованих банках, залити сиропом, що утворився під час варіння, і щільно закрити кришками. Зазвичай з такої кількості інгредієнтів виходить близько 7 півлітрових баночок ароматної начинки. Узимку достатньо відкрити одну й ваші пироги, пиріжки чи млинці наповняться ніжним ароматом літа й тепла.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

пиріг яблука рецепт випічка варення заготівля на зиму пиріжки
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації