Заготівля яблук на зиму для пирогів і пиріжків — простий рецепт ароматної начинки

Консервовані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт заготівлі яблук на зиму — справжня знахідка для господинь. Без складних інгредієнтів, без додаткової води, лише соковиті яблука й цукор. Взимку достатньо відкрити банку, і ваші пироги чи пиріжки наповняться літнім ароматом саду. Простота приготування поєднується з бездоганним смаком — саме те, що варто зробити восени.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яблука — 4 кг 200 г (після очищення приблизно 3,6 кг);

цукор — 400 г.

Спосіб приготування

Яблука добре вимити, обсушити й видалити серединки. Найзручніше зрізати м’якоть з усіх боків, залишаючи качан. Після очищення з 4,2 кг плодів виходить близько 3,6 кг чистих яблук.

Нарізані яблука. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати яблука кубиками середнього розміру. Шкірку можна не знімати — вона збереже форму шматочків і додасть корисних речовин. Для заготовки найкраще підходять тверді, ароматні сорти, які не розварюються.

Яблука в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Викладати яблука в каструлю шарами, пересипаючи цукром — спочатку шар яблук, потім цукор, і так до кінця. Загальна кількість цукру — близько 400 г, але її можна регулювати залежно від солодкості фруктів. Поставити каструлю на малий вогонь без додавання води. Яблука швидко пустять сік. Варити, періодично помішуючи, щоб не пригоріло. Після закипання готувати ще 4–5 хвилин, поки шматочки стануть м’якими, але не розпадатимуться.

Яблука в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Гарячими розкласти яблука по стерилізованих банках, залити сиропом, що утворився під час варіння, і щільно закрити кришками. Зазвичай з такої кількості інгредієнтів виходить близько 7 півлітрових баночок ароматної начинки. Узимку достатньо відкрити одну й ваші пироги, пиріжки чи млинці наповняться ніжним ароматом літа й тепла.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.