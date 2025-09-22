Капуста по-новому на зиму — простой рецепт вкусной заготовки

Заготовка с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

Эта капуста по-новому — настоящий хит среди заготовок на зиму. Она получается сочной, хрустящей и яркой благодаря сочетанию свежих овощей, уксуса и масла. Всего несколько шагов и зимой у вас будет баночка летнего настроения на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

капуста — 5 кг;

соль — 110 г;

сахар — 350 г;

морковь — 1,5 кг;

лук — 1 кг;

перец болгарский — 1,5 кг;

горький перец — 1-2 шт. (по желанию);

уксус 9% — 400 г;

растительное масло — 400 г.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, добавить соль и сахар, перемешать до появления сока. Натереть морковь длинными тонкими полосками на терке для корейской моркови и добавить к капусте.

Капуста и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кусочками и высыпать в миску. Болгарский перец очистить от семян, нарезать тонкими полосками и соединить с овощами. По желанию добавить горький перец.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Влить уксус и масло, хорошо перемешать руками, чтобы овощи быстро пустили сок. Оставить на 20 минут, чтобы смесь стала еще более сочной. Переложить салат в стерилизованные банки вместе с выделившимся соком. Банки прикрыть крышками, поставить в большую кастрюлю с водой, переложить полотенцами и стерилизовать: раннюю капусту — 45 минут, среднюю — 50 минут, позднюю — 55 минут.

Заготовки с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

После стерилизации банки закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Зимой такая капуста получается нежной, хрустящей, с ярким вкусом и ароматом лета.

