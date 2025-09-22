Видео
Заготовка на зиму №1 этой осенью — рецепт капусты по-новому

22 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Капуста по-новому на зиму — простой рецепт вкусной заготовки
Заготовка с капустой. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Эта капуста по-новому — настоящий хит среди заготовок на зиму. Она получается сочной, хрустящей и яркой благодаря сочетанию свежих овощей, уксуса и масла. Всего несколько шагов и зимой у вас будет баночка летнего настроения на столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 5 кг;
  • соль — 110 г;
  • сахар — 350 г;
  • морковь — 1,5 кг;
  • лук — 1 кг;
  • перец болгарский — 1,5 кг;
  • горький перец — 1-2 шт. (по желанию);
  • уксус 9% — 400 г;
  • растительное масло — 400 г.

Способ приготовления

Нашинковать капусту тонкой соломкой, добавить соль и сахар, перемешать до появления сока. Натереть морковь длинными тонкими полосками на терке для корейской моркови и добавить к капусте.

капуста на зиму
Капуста и овощи. Фото: gospodynka.com.ua

Лук нарезать мелкими кусочками и высыпать в миску. Болгарский перец очистить от семян, нарезать тонкими полосками и соединить с овощами. По желанию добавить горький перец.

рецепт капусти на зиму
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Влить уксус и масло, хорошо перемешать руками, чтобы овощи быстро пустили сок. Оставить на 20 минут, чтобы смесь стала еще более сочной. Переложить салат в стерилизованные банки вместе с выделившимся соком. Банки прикрыть крышками, поставить в большую кастрюлю с водой, переложить полотенцами и стерилизовать: раннюю капусту — 45 минут, среднюю — 50 минут, позднюю — 55 минут.

салат з капустою на зиму
Заготовки с капустой. Фото: gospodynka.com.ua

После стерилизации банки закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Зимой такая капуста получается нежной, хрустящей, с ярким вкусом и ароматом лета.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

