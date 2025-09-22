Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Заготівля на зиму №1 цієї осені — рецепт капусти по-новому arrow

Заготівля на зиму №1 цієї осені — рецепт капусти по-новому

22 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Капуста по-новому на зиму — простий рецепт смачної заготівлі
Заготівля з капустою. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця капуста по-новому — справжній хіт серед заготівель на зиму. Вона виходить соковитою, хрумкою та яскравою завдяки поєднанню свіжих овочів, оцту й олії. Усього кілька кроків й взимку у вас буде баночка літнього настрою на столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 5 кг;
  • сіль — 110 г;
  • цукор — 350 г;
  • морква — 1,5 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • перець болгарський — 1,5 кг;
  • гіркий перець — 1–2 шт. (за бажанням);
  • оцет 9% — 400 г;
  • олія — 400 г.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, додати сіль та цукор, перемішати до появи соку. Натерти моркву довгими тонкими смужками на тертушці для корейської моркви та додати до капусти.

капуста на зиму
Капуста та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними шматочками й висипати у миску. Болгарський перець очистити від насіння, нарізати тонкими смужками та з’єднати з овочами. За бажанням додати гіркий перець.

рецепт капусти на зиму
Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Влити оцет і олію, добре перемішати руками, щоб овочі швидко пустили сік. Залишити на 20 хвилин, щоб суміш стала ще соковитішою. Перекласти салат у стерилізовані банки разом із соком, що виділився. Банки прикрити кришками, поставити у велику каструлю з водою, перекласти рушничками та стерилізувати: ранню капусту — 45 хвилин, середню — 50 хвилин, пізню — 55 хвилин.

салат з капустою на зиму
Заготівлі з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Після стерилізації банки закатати, перевернути та укутати до повного охолодження. Взимку така капуста виходить ніжною, хрумкою, з яскравим смаком і ароматом літа.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

капуста консервація рецепт заготівля на зиму капуста на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації