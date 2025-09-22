Капуста по-новому на зиму — простий рецепт смачної заготівлі

Заготівля з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Ця капуста по-новому — справжній хіт серед заготівель на зиму. Вона виходить соковитою, хрумкою та яскравою завдяки поєднанню свіжих овочів, оцту й олії. Усього кілька кроків й взимку у вас буде баночка літнього настрою на столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

капуста — 5 кг;

сіль — 110 г;

цукор — 350 г;

морква — 1,5 кг;

цибуля — 1 кг;

перець болгарський — 1,5 кг;

гіркий перець — 1–2 шт. (за бажанням);

оцет 9% — 400 г;

олія — 400 г.

Спосіб приготування

Нашаткувати капусту тонкою соломкою, додати сіль та цукор, перемішати до появи соку. Натерти моркву довгими тонкими смужками на тертушці для корейської моркви та додати до капусти.

Капуста та овочі. Фото: gospodynka.com.ua

Цибулю нарізати дрібними шматочками й висипати у миску. Болгарський перець очистити від насіння, нарізати тонкими смужками та з’єднати з овочами. За бажанням додати гіркий перець.

Капуста в банках. Фото: gospodynka.com.ua

Влити оцет і олію, добре перемішати руками, щоб овочі швидко пустили сік. Залишити на 20 хвилин, щоб суміш стала ще соковитішою. Перекласти салат у стерилізовані банки разом із соком, що виділився. Банки прикрити кришками, поставити у велику каструлю з водою, перекласти рушничками та стерилізувати: ранню капусту — 45 хвилин, середню — 50 хвилин, пізню — 55 хвилин.

Заготівлі з капустою. Фото: gospodynka.com.ua

Після стерилізації банки закатати, перевернути та укутати до повного охолодження. Взимку така капуста виходить ніжною, хрумкою, з яскравим смаком і ароматом літа.

