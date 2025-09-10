Запеченный перец с чесноком и зеленью — рецепт на зиму

Запеченный перец. Фото: кадр из видео

Запеченный перец с чесноком и зеленью — это полезная и вкусная закуска, которая станет любимой зимней консервацией. Благодаря простому маринаду он сохраняет свежесть, аромат и насыщенный вкус, превращая любой обед или ужин в настоящий праздник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится (на ~3,5 банки):

перец сладкий красный — 3,5 кг (нечищеный);

чеснок — 2 головки (примерно 150 г);

петрушка свежая — 50 г;

соль — 1,5 ст. л.;

масло растительное — 100 мл.;

уксус винный — 100 мл.

Способ приготовления

Перец очистить от семян, выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 200 °C около 15-20 минут, включая режим "гриль". Подпеченные плоды перевернуть, чтобы они равномерно запеклись со всех сторон.

Сладкие перцы. Фото: кадр из видео

Горячий перец сложить в кастрюлю вместе с выделившимся соком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Затем очистить от кожуры и нарезать кубиками.

Перцы и масло. Фото: кадр из видео

В миску с перцем добавить нарезанный пластинками чеснок, измельченную петрушку, соль, растительное масло и винный уксус. Хорошо перемешать.

Перцы со специями. Фото: кадр из видео

Разложить смесь по стерилизованным банкам, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой по плечики. Стерилизовать 15 минут от момента закипания, после чего банки закатать.

Стерилизация банок. Фото: кадр из видео

Хранить в прохладном темном месте. Зимой такой печеный перец станет отличной закуской к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

