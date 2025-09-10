Видео
Запеченный перец с чесноком — полезная заготовка на зиму

Запеченный перец с чесноком — полезная заготовка на зиму

10 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Запеченный перец с чесноком и зеленью — рецепт на зиму
Запеченный перец. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Запеченный перец с чесноком и зеленью — это полезная и вкусная закуска, которая станет любимой зимней консервацией. Благодаря простому маринаду он сохраняет свежесть, аромат и насыщенный вкус, превращая любой обед или ужин в настоящий праздник.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Читайте также:

Вам понадобится (на ~3,5 банки):

  • перец сладкий красный — 3,5 кг (нечищеный);
  • чеснок — 2 головки (примерно 150 г);
  • петрушка свежая — 50 г;
  • соль — 1,5 ст. л.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • уксус винный — 100 мл.

Способ приготовления

Перец очистить от семян, выложить на противень, застеленный пергаментом, и запекать в духовке при 200 °C около 15-20 минут, включая режим "гриль". Подпеченные плоды перевернуть, чтобы они равномерно запеклись со всех сторон.

запечений перець з часником і зеленню, рецепт на зиму
Сладкие перцы. Фото: кадр из видео

Горячий перец сложить в кастрюлю вместе с выделившимся соком, накрыть крышкой и оставить на 15 минут. Затем очистить от кожуры и нарезать кубиками.

запечений перець з часником і зеленню
Перцы и масло. Фото: кадр из видео

В миску с перцем добавить нарезанный пластинками чеснок, измельченную петрушку, соль, растительное масло и винный уксус. Хорошо перемешать.

простий запечений перець з часником і зеленню
Перцы со специями. Фото: кадр из видео

Разложить смесь по стерилизованным банкам, накрыть крышками и поставить в кастрюлю с горячей водой по плечики. Стерилизовать 15 минут от момента закипания, после чего банки закатать.

смачний запечений перець з часником і зеленню
Стерилизация банок. Фото: кадр из видео

Хранить в прохладном темном месте. Зимой такой печеный перец станет отличной закуской к мясу, картофелю или просто со свежим хлебом.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт заготовка на зиму закуска сладкий перец
