Запечений перець з часником і зеленню — рецепт на зиму

Запечений перець. Фото: кадр з відео

Запечений перець з часником і зеленню — це корисна й смачна закуска, яка стане улюбленою зимовою консервацією. Завдяки простому маринаду він зберігає свіжість, аромат і насичений смак, перетворюючи будь-який обід чи вечерю на справжнє свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Вам знадобиться (на ~3,5 банки):

перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений);

часник — 2 головки (приблизно 150 г);

петрушка свіжа — 50 г;

сіль — 1,5 ст. л.;

олія рослинна — 100 мл.;

оцет винний — 100 мл.

Спосіб приготування

Перець очистити від насіння, викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати в духовці при 200 °C близько 15–20 хвилин, вмикаючи режим "гриль". Підпечені плоди перевернути, щоб вони рівномірно запеклися з усіх боків.

Солодкі перці. Фото: кадр з відео

Гарячий перець скласти у каструлю разом із соком, що виділився, накрити кришкою й залишити на 15 хвилин. Потім очистити від шкірки та нарізати кубиками.

Перці та олія. Фото: кадр з відео

У миску з перцем додати нарізаний пластинками часник, подрібнену петрушку, сіль, олію й винний оцет. Добре перемішати.

Перці зі спеціями. Фото: кадр з відео

Розкласти суміш по стерилізованих банках, накрити кришками й поставити у каструлю з гарячою водою по плечики. Стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання, після чого банки закатати.

Стерилізація банок. Фото: кадр з відео

Зберігати у прохолодному темному місці. Узимку такий печений перець стане чудовою закускою до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.

