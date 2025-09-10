Запечений перець з часником і зеленню — рецепт на зиму

Запечений перець з часником — корисна заготівля на зиму
Запечений перець з часником і зеленню — це корисна й смачна закуска, яка стане улюбленою зимовою консервацією. Завдяки простому маринаду він зберігає свіжість, аромат і насичений смак, перетворюючи будь-який обід чи вечерю на справжнє свято.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.
Вам знадобиться (на ~3,5 банки):
- перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений);
- часник — 2 головки (приблизно 150 г);
- петрушка свіжа — 50 г;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- олія рослинна — 100 мл.;
- оцет винний — 100 мл.
Спосіб приготування
Перець очистити від насіння, викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати в духовці при 200 °C близько 15–20 хвилин, вмикаючи режим "гриль". Підпечені плоди перевернути, щоб вони рівномірно запеклися з усіх боків.
Гарячий перець скласти у каструлю разом із соком, що виділився, накрити кришкою й залишити на 15 хвилин. Потім очистити від шкірки та нарізати кубиками.
У миску з перцем додати нарізаний пластинками часник, подрібнену петрушку, сіль, олію й винний оцет. Добре перемішати.
Розкласти суміш по стерилізованих банках, накрити кришками й поставити у каструлю з гарячою водою по плечики. Стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання, після чого банки закатати.
Зберігати у прохолодному темному місці. Узимку такий печений перець стане чудовою закускою до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.
