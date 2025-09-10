Відео
Головна arrow Смак arrow Запечений перець з часником — корисна заготівля на зиму arrow

Запечений перець з часником — корисна заготівля на зиму

10 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Запечений перець з часником і зеленню — рецепт на зиму
Запечений перець. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Запечений перець з часником і зеленню — це корисна й смачна закуска, яка стане улюбленою зимовою консервацією. Завдяки простому маринаду він зберігає свіжість, аромат і насичений смак, перетворюючи будь-який обід чи вечерю на справжнє свято.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Nekrasovakitchen.

Читайте також:

Вам знадобиться (на ~3,5 банки):

  • перець солодкий червоний — 3,5 кг (нечищений);
  • часник — 2 головки (приблизно 150 г);
  • петрушка свіжа — 50 г;
  • сіль — 1,5 ст. л.;
  • олія рослинна — 100 мл.;
  • оцет винний — 100 мл.

Спосіб приготування

Перець очистити від насіння, викласти на деко, застелене пергаментом, і запікати в духовці при 200 °C близько 15–20 хвилин, вмикаючи режим "гриль". Підпечені плоди перевернути, щоб вони рівномірно запеклися з усіх боків.

запечений перець з часником і зеленню, рецепт на зиму
Солодкі перці. Фото: кадр з відео

Гарячий перець скласти у каструлю разом із соком, що виділився, накрити кришкою й залишити на 15 хвилин. Потім очистити від шкірки та нарізати кубиками.

запечений перець з часником і зеленню
Перці та олія. Фото: кадр з відео

У миску з перцем додати нарізаний пластинками часник, подрібнену петрушку, сіль, олію й винний оцет. Добре перемішати.

простий запечений перець з часником і зеленню
Перці зі спеціями. Фото: кадр з відео

Розкласти суміш по стерилізованих банках, накрити кришками й поставити у каструлю з гарячою водою по плечики. Стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання, після чого банки закатати.

смачний запечений перець з часником і зеленню
Стерилізація банок. Фото: кадр з відео

Зберігати у прохолодному темному місці. Узимку такий печений перець стане чудовою закускою до м’яса, картоплі чи просто зі свіжим хлібом.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

консервація рецепт заготівля на зиму закуска солодкий перець
