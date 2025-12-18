Відео
Шоколадний торт "3 склянки" — готується без міксера та ваг

Дата публікації: 18 грудня 2025 03:04
Шоколадний торт 3 склянки — простий рецепт без міксера та кухонних ваг
Шоколадний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей шоколадний торт — справжня знахідка для тих, хто любить прості й перевірені рецепти без зайвого клопоту. Жодних кухонних ваг, міксера чи складних технік — усе вимірюється звичайною склянкою, а тісто замішується за лічені хвилини. Корж виходить м’яким, вологим і насичено шоколадним, а крем зі сметани та вареного згущеного молока додає десерту ніжності й домашнього затишку. 

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 1 склянка (200 мл.);
  • кефір або йогурт — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • какао — 2 ст. л. з гіркою;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • олія — 4 ст. л.

Для крему знадобиться:

  • сметана 20–30% — 350 г;
  • варене згущене молоко — 300 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати дрібку солі та перемішати вінчиком або виделкою до легкої піни. Додати цукор і ще раз добре перемішати, щоб маса стала однорідною. Влити кефір або йогурт кімнатної температури, перемішати. Додати олію та знову ретельно з’єднати всі рідкі інгредієнти.

шоколадний торт 3 склянки, простий рецепт без міксера та кухонних ваг
Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати борошно, какао та соду. Суху суміш поступово додавати до рідкої основи, постійно перемішуючи ложкою або вінчиком. Тісто має вийти гладким, однорідним, без грудочок, середньої густоти.

торт 3 склянки, простий рецепт без міксера та кухонних ваг
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 20–22 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто у форму, розрівняти поверхню. Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 35–40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою.

простий рецепт торта без міксера та кухонних ваг
Шоколадний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий корж дістати з духовки, дати повністю охолонути, після чого акуратно розрізати на 2 або 3 коржі — за бажанням. Для крему сметану перекласти у миску, додати варене згущене молоко та перемішати до однорідної кремової консистенції. Кількість згущеного молока можна регулювати залежно від бажаної солодкості.

рецепт шоколадного торта без міксера та кухонних ваг
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі щедро перемазати кремом, зібрати торт. Верх і боки також покрити кремом. За бажанням прикрасити тертим шоколадом, какао або подрібненими горіхами. Перед подачею поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації та кращого смаку.

