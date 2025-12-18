Шоколадний торт 3 склянки — простий рецепт без міксера та кухонних ваг

Шоколадний торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей шоколадний торт — справжня знахідка для тих, хто любить прості й перевірені рецепти без зайвого клопоту. Жодних кухонних ваг, міксера чи складних технік — усе вимірюється звичайною склянкою, а тісто замішується за лічені хвилини. Корж виходить м’яким, вологим і насичено шоколадним, а крем зі сметани та вареного згущеного молока додає десерту ніжності й домашнього затишку.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 1 склянка (200 мл.);

кефір або йогурт — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

какао — 2 ст. л. з гіркою;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — 4 ст. л.

Для крему знадобиться:

сметана 20–30% — 350 г;

варене згущене молоко — 300 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску розбити яйця, додати дрібку солі та перемішати вінчиком або виделкою до легкої піни. Додати цукор і ще раз добре перемішати, щоб маса стала однорідною. Влити кефір або йогурт кімнатної температури, перемішати. Додати олію та знову ретельно з’єднати всі рідкі інгредієнти.

Яйця та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій мисці змішати борошно, какао та соду. Суху суміш поступово додавати до рідкої основи, постійно перемішуючи ложкою або вінчиком. Тісто має вийти гладким, однорідним, без грудочок, середньої густоти.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 20–22 см змастити олією або застелити пергаментом. Вилити тісто у форму, розрівняти поверхню. Випікати в духовці, розігрітій до 180°C, протягом 35–40 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона повинна виходити сухою.

Шоколадний бісквіт. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий корж дістати з духовки, дати повністю охолонути, після чого акуратно розрізати на 2 або 3 коржі — за бажанням. Для крему сметану перекласти у миску, додати варене згущене молоко та перемішати до однорідної кремової консистенції. Кількість згущеного молока можна регулювати залежно від бажаної солодкості.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржі щедро перемазати кремом, зібрати торт. Верх і боки також покрити кремом. За бажанням прикрасити тертим шоколадом, какао або подрібненими горіхами. Перед подачею поставити торт у холодильник щонайменше на 1 годину для стабілізації та кращого смаку.

