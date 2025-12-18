Шоколадный торт 3 стакана — простой рецепт без миксера и кухонных весов

Шоколадный торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот шоколадный торт — настоящая находка для тех, кто любит простые и проверенные рецепты без лишних хлопот. Никаких кухонных весов, миксера или сложных техник — все измеряется обычным стаканом, а тесто замешивается за считанные минуты. Корж получается мягким, влажным и насыщенно шоколадным, а крем из сметаны и вареного сгущенного молока добавляет десерту нежности и домашнего уюта.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 1 стакан (200 мл.);

кефир или йогурт — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

какао — 2 ст. л. с горкой;

сода — 0,5 ч. л.;

масло — 4 ст. л.

Для крема понадобится:

сметана 20-30% — 350 г;

вареная сгущенка — 300 г.

Способ приготовления

В глубокую миску разбить яйца, добавить щепотку соли и перемешать венчиком или вилкой до легкой пены. Добавить сахар и еще раз хорошо перемешать, чтобы масса стала однородной. Влить кефир или йогурт комнатной температуры, перемешать. Добавить масло и снова тщательно соединить все жидкие ингредиенты.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной миске смешать муку, какао и соду. Сухую смесь постепенно добавлять к жидкой основе, постоянно перемешивая ложкой или венчиком. Тесто должно получиться гладким, однородным, без комочков, средней густоты.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму диаметром 20-22 см смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто в форму, разровнять поверхность. Выпекать в духовке, разогретой до 180°C, в течение 35-40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Шоколадный бисквит. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый корж достать из духовки, дать полностью остыть, после чего аккуратно разрезать на 2 или 3 коржа — по желанию. Для крема сметану переложить в миску, добавить вареное сгущенное молоко и перемешать до однородной кремовой консистенции. Количество сгущенного молока можно регулировать в зависимости от желаемой сладости.

Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Коржи щедро перемазать кремом, собрать торт. Верх и бока также покрыть кремом. По желанию украсить тертым шоколадом, какао или измельченными орехами. Перед подачей поставить торт в холодильник минимум на 1 час для стабилизации и лучшего вкуса.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.