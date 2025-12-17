Кофейный рулет Тирамису за 20 минут — быстрый рецепт с фото

Кофейный рулет "Тирамису". Фото: gospodynka.com.ua

Этот кофейный рулет — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить эффектный десерт без сложных этапов и длительного ожидания. Тонкий эластичный бисквит, насыщенная кофейная пропитка и нежный крем на основе сливочного сыра создают вкус, который очень напоминает классический тирамису.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

молоко — 50 мл.;

соль — щепотка;

масло — 50 г;

сахар — 120 г;

яйца — 5 шт.;

мука — 100 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для приготовления крема:

сливочный сыр — 250 г;

сливки 33% — 400 г;

сахар — 150 г;

шоколад — 50 г.

Для пропитки:

кофе — 2 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко комнатной температуры, щепотку соли и масло. Добавить чуть меньше половины сахара и тщательно перемешать до однородной эмульсии. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки добавить к молочной смеси и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешать густое, гладкое тесто.

Приготовление коржа для рулета. Фото: gospodynka.com.ua

Белки переложить в чистую сухую миску, добавить остальной сахар и взбить миксером до плотных, устойчивых пиков. Несколько ложек взбитых белков добавить к желтковой массе и осторожно перемешать. Затем переложить всю желтковую смесь к белкам и аккуратно соединить движениями снизу вверх, сохраняя воздушную структуру.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, при необходимости слегка смазать его маслом. Вылить тесто, равномерно распределить тонким слоем и выпекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. Готовый корж сразу накрыть пергаментом, перевернуть, снять бумагу и оставить до полного остывания. Для пропитки смешать кофе с сахаром, залить кипятком и дать полностью остыть. Остывший бисквит равномерно увлажнить кофейной смесью.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема соединить холодный сливочный сыр, холодные сливки и сахар. Взбить миксером до густой, стабильной массы с устойчивыми пиками. Часть крема отложить для декора. Основную массу равномерно нанести на бисквит, не доходя до краев, сверху натереть шоколад.

Кофейный рудет. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью пергамента аккуратно свернуть рулет, плотно, но без нажима. Переложить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. После остывания подровнять края, смазать верх отложенным кремом и по желанию присыпать какао.

