Україна
Кофейный рулет "Тирамису" за 20 минут — не рецепт, а находка

Кофейный рулет "Тирамису" за 20 минут — не рецепт, а находка

Дата публикации 17 декабря 2025 03:04
Кофейный рулет Тирамису за 20 минут — быстрый рецепт с фото
Кофейный рулет "Тирамису". Фото: gospodynka.com.ua

Этот кофейный рулет — настоящая находка для тех, кто хочет приготовить эффектный десерт без сложных этапов и длительного ожидания. Тонкий эластичный бисквит, насыщенная кофейная пропитка и нежный крем на основе сливочного сыра создают вкус, который очень напоминает классический тирамису.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко — 50 мл.;
  • соль — щепотка;
  • масло — 50 г;
  • сахар — 120 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • мука — 100 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для приготовления крема:

  • сливочный сыр — 250 г;
  • сливки 33% — 400 г;
  • сахар — 150 г;
  • шоколад — 50 г.

Для пропитки:

  • кофе — 2 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • кипяток — 150 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить молоко комнатной температуры, щепотку соли и масло. Добавить чуть меньше половины сахара и тщательно перемешать до однородной эмульсии. Яйца разделить на желтки и белки. Желтки добавить к молочной смеси и хорошо перемешать. Всыпать просеянную муку вместе с разрыхлителем и замешать густое, гладкое тесто.

простий рецепт десерту
Приготовление коржа для рулета. Фото: gospodynka.com.ua

Белки переложить в чистую сухую миску, добавить остальной сахар и взбить миксером до плотных, устойчивых пиков. Несколько ложек взбитых белков добавить к желтковой массе и осторожно перемешать. Затем переложить всю желтковую смесь к белкам и аккуратно соединить движениями снизу вверх, сохраняя воздушную структуру.

рецепт крема для торта
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Противень застелить пергаментом, при необходимости слегка смазать его маслом. Вылить тесто, равномерно распределить тонким слоем и выпекать в разогретой до 180°C духовке 10-15 минут. Готовый корж сразу накрыть пергаментом, перевернуть, снять бумагу и оставить до полного остывания. Для пропитки смешать кофе с сахаром, залить кипятком и дать полностью остыть. Остывший бисквит равномерно увлажнить кофейной смесью.

рецепт смачного рулету з кремом
Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема соединить холодный сливочный сыр, холодные сливки и сахар. Взбить миксером до густой, стабильной массы с устойчивыми пиками. Часть крема отложить для декора. Основную массу равномерно нанести на бисквит, не доходя до краев, сверху натереть шоколад.

рецепт руету тирамісу
Кофейный рудет. Фото: gospodynka.com.ua

С помощью пергамента аккуратно свернуть рулет, плотно, но без нажима. Переложить в холодильник минимум на 1 час для стабилизации. После остывания подровнять края, смазать верх отложенным кремом и по желанию присыпать какао.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

кофе тирамису десерт рецепт рулет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
