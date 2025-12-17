Кавовий рулет Тирамісу за 20 хвилин — швидкий рецепт з фото

Кавовий рулет "Тирамісу". Фото: gospodynka.com.ua

Цей кавовий рулет — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати ефектний десерт без складних етапів і тривалого очікування. Тонкий еластичний бісквіт, насичене кавове просочення та ніжний крем на основі вершкового сиру створюють смак, який дуже нагадує класичний тирамісу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 50 мл.;

сіль — щіпка;

олія — 50 г;

цукор — 120 г;

яйця — 5 шт.;

борошно — 100 г;

розпушувач — 0,5 ч. л.

Для приготування крему:

вершковий сир — 250 г;

вершки 33% — 400 г;

цукор — 150 г;

шоколад — 50 г.

Для просочення:

кава — 2 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати молоко кімнатної температури, дрібку солі та олію. Додати трохи менше половини цукру і ретельно перемішати до однорідної емульсії. Яйця розділити на жовтки та білки. Жовтки додати до молочної суміші та добре перемішати. Всипати просіяне борошно разом із розпушувачем і замішати густе, гладке тісто.

Приготування коржа для рулету. Фото: gospodynka.com.ua

Білки перекласти в чисту суху миску, додати решту цукру та збити міксером до щільних, стійких піків. Кілька ложок збитих білків додати до жовткової маси й обережно перемішати. Потім перекласти всю жовткову суміш до білків і акуратно з’єднати рухами знизу вгору, зберігаючи повітряну структуру.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, за потреби злегка змастити його олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити тонким шаром і випікати в розігрітій до 180°C духовці 10–15 хвилин. Готовий корж одразу накрити пергаментом, перевернути, зняти папір і залишити до повного охолодження. Для просочення змішати каву з цукром, залити окропом і дати повністю охолонути. Остиглий бісквіт рівномірно зволожити кавовою сумішшю.

Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему з’єднати холодний вершковий сир, холодні вершки та цукор. Збити міксером до густої, стабільної маси зі стійкими піками. Частину крему відкласти для декору. Основну масу рівномірно нанести на бісквіт, не доходячи до країв, зверху натерти шоколад.

Кавовий рудет. Фото: gospodynka.com.ua

За допомогою пергаменту акуратно згорнути рулет, щільно, але без натиску. Перекласти в холодильник мінімум на 1 годину для стабілізації. Після охолодження підрівняти краї, змастити верх відкладеним кремом і за бажанням присипати какао.

