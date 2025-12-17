Відео
Кавовий рулет "Тирамісу" за 20 хвилин — не рецепт, а знахідка

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 03:04
Кавовий рулет Тирамісу за 20 хвилин — швидкий рецепт з фото
Кавовий рулет "Тирамісу". Фото: gospodynka.com.ua

Цей кавовий рулет — справжня знахідка для тих, хто хоче приготувати ефектний десерт без складних етапів і тривалого очікування. Тонкий еластичний бісквіт, насичене кавове просочення та ніжний крем на основі вершкового сиру створюють смак, який дуже нагадує класичний тирамісу. 

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 50 мл.;
  • сіль — щіпка;
  • олія — 50 г;
  • цукор — 120 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • борошно — 100 г;
  • розпушувач — 0,5 ч. л.

Для приготування крему:

  • вершковий сир — 250 г;
  • вершки 33% — 400 г;
  • цукор — 150 г;
  • шоколад — 50 г.

Для просочення:

  • кава — 2 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • окріп — 150 мл.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати молоко кімнатної температури, дрібку солі та олію. Додати трохи менше половини цукру і ретельно перемішати до однорідної емульсії. Яйця розділити на жовтки та білки. Жовтки додати до молочної суміші та добре перемішати. Всипати просіяне борошно разом із розпушувачем і замішати густе, гладке тісто.

простий рецепт десерту
Приготування коржа для рулету. Фото: gospodynka.com.ua

Білки перекласти в чисту суху миску, додати решту цукру та збити міксером до щільних, стійких піків. Кілька ложок збитих білків додати до жовткової маси й обережно перемішати. Потім перекласти всю жовткову суміш до білків і акуратно з’єднати рухами знизу вгору, зберігаючи повітряну структуру.

рецепт крема для торта
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Деко застелити пергаментом, за потреби злегка змастити його олією. Вилити тісто, рівномірно розподілити тонким шаром і випікати в розігрітій до 180°C духовці 10–15 хвилин. Готовий корж одразу накрити пергаментом, перевернути, зняти папір і залишити до повного охолодження. Для просочення змішати каву з цукром, залити окропом і дати повністю охолонути. Остиглий бісквіт рівномірно зволожити кавовою сумішшю.

рецепт смачного рулету з кремом
Корж та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему з’єднати холодний вершковий сир, холодні вершки та цукор. Збити міксером до густої, стабільної маси зі стійкими піками. Частину крему відкласти для декору. Основну масу рівномірно нанести на бісквіт, не доходячи до країв, зверху натерти шоколад.

рецепт руету тирамісу
Кавовий рудет. Фото: gospodynka.com.ua

За допомогою пергаменту акуратно згорнути рулет, щільно, але без натиску. Перекласти в холодильник мінімум на 1 годину для стабілізації. Після охолодження підрівняти краї, змастити верх відкладеним кремом і за бажанням присипати какао.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

Автор:
Автор:
Юлія Щербак
