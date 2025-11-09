Меренговий рулет із кремом чіз і малиною — ніжний десерт із хрусткою скоринкою

Меренговий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей меренговий рулет із малиною — справжня кондитерська розкіш, яку легко приготувати вдома. Хрустка зовні, але м’яка всередині меренга поєднується з ніжним лимонно-сирним кремом і яскравою ягодою. Десерт виходить легким, елегантним і настільки смачним, що нагадує витвір з французької кондитерської. Ідеальний варіант до святкового чаю чи романтичної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Спосіб приготування

Білки кімнатної температури збити з лимонною кислотою до легкої піни. Поступово, по ложці, додавати цукрову пудру й збивати доти, поки маса не стане густою, блискучою та стійкою. Наприкінці всипати крохмаль і обережно перемішати.

Приготування меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

На деко розміром 30×40 см викласти пергамент, злегка змастити його маслом і рівномірно розподілити меренгу шаром товщиною приблизно два сантиметри. Випікати при 150°C близько пів години, доки верх не стане злегка золотистим. Після випікання накрити аркушем пергаменту, перевернути, зняти старий папір і дати охолонути.

Меренга та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Малину змішати з цукром і крохмалем, довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити кілька хвилин, поки маса не загусне, потім охолодити до кімнатної температури. Охолоджені вершки збити з цукровою пудрою до м’яких піків. Додати крем-сир і цедру лимона, збити до ніжної, кремової консистенції.

Рулет з ягідною начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

На охолоджену меренгу нанести шар крему, зверху розподілити ягідну начинку. За допомогою пергаменту обережно згорнути рулет, загорнути у плівку й поставити в холодильник щонайменше на дві години.

