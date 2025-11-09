Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Пишний меренговий рулет "Марія" — вийде у всіх з першого разу

Пишний меренговий рулет "Марія" — вийде у всіх з першого разу

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 03:04
Оновлено: 19:07
Меренговий рулет із кремом чіз і малиною — ніжний десерт із хрусткою скоринкою
Меренговий рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей меренговий рулет із малиною — справжня кондитерська розкіш, яку легко приготувати вдома. Хрустка зовні, але м’яка всередині меренга поєднується з ніжним лимонно-сирним кремом і яскравою ягодою. Десерт виходить легким, елегантним і настільки смачним, що нагадує витвір з французької кондитерської. Ідеальний варіант до святкового чаю чи романтичної вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Спосіб приготування

Білки кімнатної температури збити з лимонною кислотою до легкої піни. Поступово, по ложці, додавати цукрову пудру й збивати доти, поки маса не стане густою, блискучою та стійкою. Наприкінці всипати крохмаль і обережно перемішати.

рецепт меренгового рулета
Приготування меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

На деко розміром 30×40 см викласти пергамент, злегка змастити його маслом і рівномірно розподілити меренгу шаром товщиною приблизно два сантиметри. Випікати при 150°C близько пів години, доки верх не стане злегка золотистим. Після випікання накрити аркушем пергаменту, перевернути, зняти старий папір і дати охолонути.

рулет з меренги з начинкою
Меренга та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Малину змішати з цукром і крохмалем, довести до кипіння, постійно помішуючи. Варити кілька хвилин, поки маса не загусне, потім охолодити до кімнатної температури. Охолоджені вершки збити з цукровою пудрою до м’яких піків. Додати крем-сир і цедру лимона, збити до ніжної, кремової консистенції.

рецепт рулету з меренги та начинкою
Рулет з ягідною начинкою. Фото: smakuiemo.com.ua

На охолоджену меренгу нанести шар крему, зверху розподілити ягідну начинку. За допомогою пергаменту обережно згорнути рулет, загорнути у плівку й поставити в холодильник щонайменше на дві години.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

солодощі десерт торт рецепт випічка рулет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації