Україна
Головна Смак Дуже смачний торт "Пташине молоко" з кремом на манці — рецепт

Дуже смачний торт "Пташине молоко" з кремом на манці — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 03:04
Оновлено: 13:22
Торт Пташине молоко з манним кремом — домашній рецепт з фото
Торт "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт "Пташине молоко" з манним кремом — справжня насолода для тих, хто любить домашні десерти. Його ніжний суфлейний крем, ароматні бісквітні коржі та блискуча шоколадна глазур створюють гармонійне поєднання смаків. Десерт тане в роті, нагадуючи про класичні торти з дитинства. А головне — приготувати його зовсім не складно навіть удома.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • вершкове масло — 150 г (можна замінити маргарином);
  • яйця — 4 шт.;
  • борошно пшеничне (просіяне) — 160 г;
  • цукор — 180 г;
  • какао — 3 ч. л. з гіркою;
  • розпушувач — 10 г;
  • сіль — дрібка.

Для крему:

  • молоко — 500 мл.;
  • манна крупа — 3 ст. л.;
  • вершкове масло — 300 г (можна зменшити до 200 г);
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 20 г;
  • сік 1 маленького лимона.

Для глазурі:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • какао — 3 ч. л. з гіркою;
  • вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Для тіста збити м’яке вершкове масло з цукром і дрібкою солі до пишності. По одному ввести яйця, збиваючи масу близько 5 хвилин до світлої консистенції. Додати просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішати. Розділити тісто на дві частини — у більшу або половину додати какао, іншу залишити світлою. Вийдуть світлі та шоколадні коржі. Викласти тісто у форми, застелені пергаментом, і випікати при 180°C 20–25 хвилин. Готові коржі остудити.

рецепт торта пташине молоко
Коржі доя торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему закип’ятити молоко з дрібкою солі, тонкою цівкою всипати манну крупу, постійно помішуючи. Варити до загусання, потім повністю охолодити. Окремо збити м’яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Поступово додавати охолоджену манну кашу, постійно збиваючи, а наприкінці — лимонний сік. Крем має стати ніжним, легким і однорідним.

рецепт крема для торта
Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі змішати сметану, цукор, какао та вершкове масло. Варити на малому вогні до однорідності й насиченого кольору, дати трохи охолонути. Якщо торт із чотирьох коржів — розрізати обидва коржі навпіл. Для трьох коржів — лише шоколадний. Збирати торт шарами: чергувати світлі й шоколадні коржі, кожен змащуючи кремом. Верх покрити глазур’ю.

простий рецепт торта пташине молоко
Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт поставити в холодильник на 2–3 години. Перед подачею залишити при кімнатній температурі 15–20 хвилин, щоб крем став ще ніжнішим.

десерт торт рецепт крем для торта манка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
