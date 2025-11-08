Торт Пташине молоко з манним кремом — домашній рецепт з фото

Торт "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Цей торт "Пташине молоко" з манним кремом — справжня насолода для тих, хто любить домашні десерти. Його ніжний суфлейний крем, ароматні бісквітні коржі та блискуча шоколадна глазур створюють гармонійне поєднання смаків. Десерт тане в роті, нагадуючи про класичні торти з дитинства. А головне — приготувати його зовсім не складно навіть удома.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

вершкове масло — 150 г (можна замінити маргарином);

яйця — 4 шт.;

борошно пшеничне (просіяне) — 160 г;

цукор — 180 г;

какао — 3 ч. л. з гіркою;

розпушувач — 10 г;

сіль — дрібка.

Для крему:

молоко — 500 мл.;

манна крупа — 3 ст. л.;

вершкове масло — 300 г (можна зменшити до 200 г);

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 20 г;

сік 1 маленького лимона.

Для глазурі:

сметана — 3 ст. л.;

цукор — 3 ст. л.;

какао — 3 ч. л. з гіркою;

вершкове масло — 20 г.

Спосіб приготування

Для тіста збити м’яке вершкове масло з цукром і дрібкою солі до пишності. По одному ввести яйця, збиваючи масу близько 5 хвилин до світлої консистенції. Додати просіяне борошно з розпушувачем і акуратно перемішати. Розділити тісто на дві частини — у більшу або половину додати какао, іншу залишити світлою. Вийдуть світлі та шоколадні коржі. Викласти тісто у форми, застелені пергаментом, і випікати при 180°C 20–25 хвилин. Готові коржі остудити.

Коржі доя торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крему закип’ятити молоко з дрібкою солі, тонкою цівкою всипати манну крупу, постійно помішуючи. Варити до загусання, потім повністю охолодити. Окремо збити м’яке вершкове масло з цукром і ванільним цукром до пишної маси. Поступово додавати охолоджену манну кашу, постійно збиваючи, а наприкінці — лимонний сік. Крем має стати ніжним, легким і однорідним.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазурі змішати сметану, цукор, какао та вершкове масло. Варити на малому вогні до однорідності й насиченого кольору, дати трохи охолонути. Якщо торт із чотирьох коржів — розрізати обидва коржі навпіл. Для трьох коржів — лише шоколадний. Збирати торт шарами: чергувати світлі й шоколадні коржі, кожен змащуючи кремом. Верх покрити глазур’ю.

Готовий торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовий торт поставити в холодильник на 2–3 години. Перед подачею залишити при кімнатній температурі 15–20 хвилин, щоб крем став ще ніжнішим.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.