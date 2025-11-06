Відео
Рецепт сирного "Наполеона" — колись такий пекли у кожній хаті

Дата публікації: 6 листопада 2025 03:04
Оновлено: 17:05
Старий рецепт сирного Наполеона — ніжний домашній торт, який пекли у кожній хаті
Сирний "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Цей сирний "Наполеон" — справжня класика, яку колись пекли у кожній хаті. Тонкі, ароматні коржі на основі сиру поєднуються з густим, оксамитовим кремом, створюючи торт із дивовижно ніжною текстурою. Рецепт перевірений роками: у ньому немає нічого зайвого, лише прості продукти, любов і домашнє тепло.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний — 300 г;
  • сметана (холодна) — 200 г;
  • цукор — 120 г;
  • яйце — 1 шт. (60 г);
  • ванілін — дрібка;
  • борошно — 300–350 г (+ трохи для роботи з тістом);
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • сіль — дрібка;
  • вершкове масло (холодне) — 85 г.

Для крему:

  • молоко — 800 мл.;
  • яйця — 2 шт. (120 г);
  • цукор — 250 г;
  • ванільний цукор — 15 г (або ванілін на кінчику ножа);
  • крохмаль — 65 г (або борошно — 80 г);
  • вершкове масло м’яке 82,5 % — 200 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску викласти сир, якщо він надто вологий — відцідити через марлю. Додати сметану, цукор, яйце та ванілін, збити блендером до гладкої консистенції. Готову масу охолодити в холодильнику. В іншій мисці змішати борошно, соду й сіль. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, й перетерти до стану крихти. Влити сирну масу, швидко перемішати ложкою — не вимішуючи довго, щоб тісто залишалося м’яким. Поділити його на 8 частин, сформувати кульки, накрити плівкою й поставити в холодильник на годину.

рецепт наполеона
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати між двома аркушами пергаменту у тонкий пласт, обрізати по колу діаметром 22 см, наколоти виделкою. Випікати при 180°C 7–10 хвилин до золотистого кольору. Обрізки зберегти — вони знадобляться для обсипання торта. Далі підготувати крем. У каструлі нагріти молоко до появи пари. В окремій мисці змішати яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль, ретельно розмішати вінчиком. Влити половину гарячого молока в яєчну суміш, постійно помішуючи, потім перелити все назад у каструлю й варити до загустіння. Готовий заварний крем зняти з вогню, перемішати до однорідності, накрити плівкою "в контакт" і дати охолонути.

простий рецепт наполеона
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Коли крем стане кімнатної температури, збити вершкове масло до пишного стану. Частинами додати охолоджений крем, кожного разу ретельно перемішуючи. Має вийти густий, блискучий і ніжний крем із насиченим вершковим смаком.

рецепт сирного наполеона
Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

У форму з кільцем викласти перший корж, покрити кремом, далі наступний і так до останнього шару. Верх і боки змастити залишками крему. Обрізки коржів подрібнити у крихту й обсипати торт.  Накрити плівкою й залишити при кімнатній температурі на 2 години, потім поставити у холодильник на ніч.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт Наполеон крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
