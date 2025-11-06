Старий рецепт сирного Наполеона — ніжний домашній торт, який пекли у кожній хаті

Сирний "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Цей сирний "Наполеон" — справжня класика, яку колись пекли у кожній хаті. Тонкі, ароматні коржі на основі сиру поєднуються з густим, оксамитовим кремом, створюючи торт із дивовижно ніжною текстурою. Рецепт перевірений роками: у ньому немає нічого зайвого, лише прості продукти, любов і домашнє тепло.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

сир кисломолочний — 300 г;

сметана (холодна) — 200 г;

цукор — 120 г;

яйце — 1 шт. (60 г);

ванілін — дрібка;

борошно — 300–350 г (+ трохи для роботи з тістом);

сода — 0,5 ч. л.;

сіль — дрібка;

вершкове масло (холодне) — 85 г.

Для крему:

молоко — 800 мл.;

яйця — 2 шт. (120 г);

цукор — 250 г;

ванільний цукор — 15 г (або ванілін на кінчику ножа);

крохмаль — 65 г (або борошно — 80 г);

вершкове масло м’яке 82,5 % — 200 г.

Спосіб приготування

У глибоку миску викласти сир, якщо він надто вологий — відцідити через марлю. Додати сметану, цукор, яйце та ванілін, збити блендером до гладкої консистенції. Готову масу охолодити в холодильнику. В іншій мисці змішати борошно, соду й сіль. Додати холодне вершкове масло, нарізане кубиками, й перетерти до стану крихти. Влити сирну масу, швидко перемішати ложкою — не вимішуючи довго, щоб тісто залишалося м’яким. Поділити його на 8 частин, сформувати кульки, накрити плівкою й поставити в холодильник на годину.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожну кульку розкачати між двома аркушами пергаменту у тонкий пласт, обрізати по колу діаметром 22 см, наколоти виделкою. Випікати при 180°C 7–10 хвилин до золотистого кольору. Обрізки зберегти — вони знадобляться для обсипання торта. Далі підготувати крем. У каструлі нагріти молоко до появи пари. В окремій мисці змішати яйця, цукор, ванільний цукор і крохмаль, ретельно розмішати вінчиком. Влити половину гарячого молока в яєчну суміш, постійно помішуючи, потім перелити все назад у каструлю й варити до загустіння. Готовий заварний крем зняти з вогню, перемішати до однорідності, накрити плівкою "в контакт" і дати охолонути.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Коли крем стане кімнатної температури, збити вершкове масло до пишного стану. Частинами додати охолоджений крем, кожного разу ретельно перемішуючи. Має вийти густий, блискучий і ніжний крем із насиченим вершковим смаком.

Шматок торта. Фото: gospodynka.com.ua

У форму з кільцем викласти перший корж, покрити кремом, далі наступний і так до останнього шару. Верх і боки змастити залишками крему. Обрізки коржів подрібнити у крихту й обсипати торт. Накрити плівкою й залишити при кімнатній температурі на 2 години, потім поставити у холодильник на ніч.

