Рецепт творожного "Наполеона" — когда-то его пекли в каждом доме

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 03:04
обновлено: 17:05
Старый рецепт творожного Наполеона — нежный домашний торт, который пекли в каждом доме
Творожный "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Этот творожный "Наполеон" — настоящая классика, которую когда-то пекли в каждом доме. Тонкие, ароматные коржи на основе творога сочетаются с густым, бархатным кремом, создавая торт с удивительно нежной текстурой. Рецепт проверен годами: в нем нет ничего лишнего, только простые продукты, любовь и домашнее тепло.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 300 г;
  • сметана (холодная) — 200 г;
  • сахар — 120 г;
  • яйцо — 1 шт. (60 г);
  • ванилин — щепотка;
  • мука — 300-350 г (+ немного для работы с тестом);
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • сливочное масло (холодное) — 85 г.

Для крема:

  • молоко — 800 мл.;
  • яйца — 2 шт. (120 г);
  • сахар — 250 г;
  • ванильный сахар — 15 г (или ванилин на кончике ножа);
  • крахмал — 65 г (или мука — 80 г);
  • сливочное масло мягкое 82,5% — 200 г.

Способ приготовления

В глубокую миску выложить творог, если он слишком влажный — отцедить через марлю. Добавить сметану, сахар, яйцо и ванилин, взбить блендером до гладкой консистенции. Готовую массу охладить в холодильнике. В другой миске смешать муку, соду и соль. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть до состояния крошки. Влить творожную массу, быстро перемешать ложкой - не вымешивая долго, чтобы тесто оставалось мягким. Поделить его на 8 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и поставить в холодильник на час.

рецепт наполеона
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать между двумя листами пергамента в тонкий пласт, обрезать по кругу диаметром 22 см, наколоть вилкой. Выпекать при 180°C 7-10 минут до золотистого цвета. Обрезки сохранить — они понадобятся для обсыпки торта. Далее подготовить крем. В кастрюле нагреть молоко до появления пара. В отдельной миске смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал, тщательно размешать венчиком. Влить половину горячего молока в яичную смесь, постоянно помешивая, затем перелить все обратно в кастрюлю и варить до загустения. Готовый заварной крем снять с огня, перемешать до однородности, накрыть пленкой "в контакт" и дать остыть.

простий рецепт наполеона
Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Когда крем станет комнатной температуры, взбить сливочное масло до пышного состояния. Частями добавить охлажденный крем, каждый раз тщательно перемешивая. Должен получиться густой, блестящий и нежный крем с насыщенным сливочным вкусом.

рецепт сирного наполеона
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

В форму с кольцом выложить первый корж, покрыть кремом, далее следующий и так до последнего слоя. Верх и бока смазать остатками крема. Обрезки коржей измельчить в крошку и обсыпать торт. Накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 2 часа, затем поставить в холодильник на ночь.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт Наполеон крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
