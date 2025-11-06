Старый рецепт творожного Наполеона — нежный домашний торт, который пекли в каждом доме

Творожный "Наполеон". Фото: gospodynka.com.ua

Этот творожный "Наполеон" — настоящая классика, которую когда-то пекли в каждом доме. Тонкие, ароматные коржи на основе творога сочетаются с густым, бархатным кремом, создавая торт с удивительно нежной текстурой. Рецепт проверен годами: в нем нет ничего лишнего, только простые продукты, любовь и домашнее тепло.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

творог — 300 г;

сметана (холодная) — 200 г;

сахар — 120 г;

яйцо — 1 шт. (60 г);

ванилин — щепотка;

мука — 300-350 г (+ немного для работы с тестом);

сода — 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

сливочное масло (холодное) — 85 г.

Для крема:

молоко — 800 мл.;

яйца — 2 шт. (120 г);

сахар — 250 г;

ванильный сахар — 15 г (или ванилин на кончике ножа);

крахмал — 65 г (или мука — 80 г);

сливочное масло мягкое 82,5% — 200 г.

Способ приготовления

В глубокую миску выложить творог, если он слишком влажный — отцедить через марлю. Добавить сметану, сахар, яйцо и ванилин, взбить блендером до гладкой консистенции. Готовую массу охладить в холодильнике. В другой миске смешать муку, соду и соль. Добавить холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть до состояния крошки. Влить творожную массу, быстро перемешать ложкой - не вымешивая долго, чтобы тесто оставалось мягким. Поделить его на 8 частей, сформировать шарики, накрыть пленкой и поставить в холодильник на час.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый шарик раскатать между двумя листами пергамента в тонкий пласт, обрезать по кругу диаметром 22 см, наколоть вилкой. Выпекать при 180°C 7-10 минут до золотистого цвета. Обрезки сохранить — они понадобятся для обсыпки торта. Далее подготовить крем. В кастрюле нагреть молоко до появления пара. В отдельной миске смешать яйца, сахар, ванильный сахар и крахмал, тщательно размешать венчиком. Влить половину горячего молока в яичную смесь, постоянно помешивая, затем перелить все обратно в кастрюлю и варить до загустения. Готовый заварной крем снять с огня, перемешать до однородности, накрыть пленкой "в контакт" и дать остыть.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Когда крем станет комнатной температуры, взбить сливочное масло до пышного состояния. Частями добавить охлажденный крем, каждый раз тщательно перемешивая. Должен получиться густой, блестящий и нежный крем с насыщенным сливочным вкусом.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

В форму с кольцом выложить первый корж, покрыть кремом, далее следующий и так до последнего слоя. Верх и бока смазать остатками крема. Обрезки коржей измельчить в крошку и обсыпать торт. Накрыть пленкой и оставить при комнатной температуре на 2 часа, затем поставить в холодильник на ночь.

