Торт Белая орхидея — нежный кокосово-маковый десерт без хлопот, рецепт с фото

Торт "Белая орхидея". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт — идеальное сочетание простоты и изысканности. Нежные, сочные коржи с маком и кокосовой стружкой и воздушный крем со сливочным вкусом создают гармоничный, праздничный десерт. Готовится легко, без сложных этапов, но результат впечатляет — "Белая орхидея" станет украшением любого стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 90 г;

сметана 20% — 150 г;

масло сливочное мягкое — 100 г;

кокосовая стружка — 80 г;

мак сухой — 120 г;

мука — 120 г;

разрыхлитель — 10 г;

ванильный сахар — 10 г.

Для крема:

яйца — 2 шт.;

сахар — 170 г;

кукурузный крахмал — 40 г;

молоко — 500 мл.;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное мягкое — 180 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до легкой, светлой пены. Добавить сметану, размягченное сливочное масло и перемешать. Всыпать кокосовую стружку, мак, муку, разрыхлитель и ванильный сахар. Замесить густое ароматное тесто.

Приготовление коржа.

Фото: gospodynka.com.ua

Форму диаметром 20 см застелить фольгой или пергаментом, выложить тесто и разровнять. Выпекать при 180°C около 35 минут до сухой шпажки. Дать остыть.

Корж и крем.

Фото: gospodynka.com.ua

В кастрюле смешать яйца, сахар и крахмал до однородности. Постепенно влить молоко, постоянно помешивая. Варить на слабом огне, пока крем не загустеет. Добавить ванильный сахар и накрыть пленкой в контакт, оставить до полного остывания. Мягкое сливочное масло взбить до пышности, затем постепенно добавлять заварной крем, взбивая до шелковистой текстуры.

Готовый торт.

Фото: gospodynka.com.ua

Охлажденный корж разрезать на три пласта. Выложить первый слой, смазать кремом, накрыть вторым и повторить. Сверху и по бокам покрыть кремом, посыпать кокосовой стружкой. Для украшения можно отсадить немного крема в виде цветов или звездочек. Поставить торт в холодильник на 3-4 часа для стабилизации. Перед подачей украсить по желанию.

