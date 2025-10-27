Торт Старый Львов — классический украинский рецепт десерта с орехами, черносливом и кофейным кремом

Торт "Старый Львов". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт — настоящая легенда домашней кондитерской традиции. "Старый Львов" сочетает ароматы меда, шоколада, орехов и чернослива, создавая гармоничный вкус, в котором чувствуется тепло осеннего города, запах кофе и уют старинных львовских кафе. Каждый слой — это отдельная история: нежные белковые коржи с орехами, насыщенные шоколадно-медовые пласты, ароматный крем с нотками сгущенки, кофе и ликера.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яичные белки — 3 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 80 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

грецкие орехи — 150 г;

вяленый чернослив — 100 г.

Для шоколадно-медовых коржей:

мед — 90 г;

сахар — 180 г;

сливочное масло — 120 г;

сода — 1 ч. л.;

желтки — 6 шт.;

какао — 50 г;

мука — 420 г.

Для крема:

молоко — 600 мл.;

сахар — 100 г;

ванильный пудинг — 1 пачка (40 г);

кукурузный крахмал — 20 г;

сливочное масло — 350 г;

вареное сгущенное молоко — 100 г;

кофе — 1 ч. л.;

ликер "Бейлис" или коньяк — 1 ст. л.

Для глазури:

молочный шоколад — 90 г;

сметана 20% — 20 г.

Способ приготовления

Для приготовления белковых коржей взбить белки со щепоткой соли до мягких пиков. Постепенно добавлять сахар, взбивая до устойчивой блестящей массы. Вмешать кукурузный крахмал, измельченный чернослив и орехи. Аккуратно перемешать лопаткой. Вылить в форму, застеленную пергаментом, и выпекать 20 минут при 180°C. Второй корж приготовить аналогично.

Для приготовления шоколадно-медовых коржей в кастрюле смешать мед, сахар и сливочное масло, нагреть до растворения масла. Снять с огня, дать немного остыть, затем добавить соду, желтки, какао и постепенно ввести муку. Замесить эластичное тесто, разделить его на 6 частей. Каждую раскатать и выпекать 4-5 минут при 180°C до золотистого цвета.

Для приготовления крема в кастрюле соединить молоко, сахар, пудинг и крахмал. Проварить до загустения, постоянно помешивая, затем накрыть пленкой "в контакт" и дать полностью остыть. В отдельной миске взбить сливочное масло до пышности, постепенно добавлять охлажденную пудинговую массу. Часть крема смешать с вареной сгущенкой, кофе и ликером — именно он станет ароматным акцентом десерта. Выкладывать коржи слоями: чередовать белковые и шоколадно-медовые, каждый щедро смазывая кремом. Верхний слой также покрыть кремом, выровнять поверхность.

Для приготовления глазури растопить шоколад со сметаной на водяной бане или в микроволновке, перемешать до гладкой текстуры и покрыть торт сверху. По желанию украсить орехами, кусочками чернослива или тертым шоколадом.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить торт в холодильник на ночь — за 10-12 часов он пропитается, крем станет нежным и устойчивым, а коржи приобретут идеальную структуру.

