Шоколадный торт на кефире — самый простой рецепт из двух яиц

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Если вы мечтаете о домашнем шоколадном торте, который готовится быстро и всегда получается идеальным, — этот рецепт именно для вас. Без миксера, без сложных кремов и лишних движений. Кефир, яйца и какао — простые ингредиенты, из которых получается мягкий, влажный бисквит с нежным сметанным кремом. Идеальный десерт к чаю или праздничному ужину.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 250 г;

масло — 40 мл.;

кефир — 250 г;

мука — 130 г;

какао — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г.

Для крема:

сметана — 300 г;

вареная сгущенка — 80 г;

шоколад — для декора.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца со щепоткой соли до легкой пены. Постепенно добавить сахар и взбивать еще несколько минут до густой светлой массы. Влить растительное масло и кефир, перемешать. Просеять муку вместе с какао и разрыхлителем, всыпать к жидким ингредиентам в несколько приемов, замешивая однородное тесто без комочков.

Шоколадные коржи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки диаметром 20 см смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто и выпекать при температуре 170°C примерно 40 минут. Готовность проверить шпажкой — она должна выходить сухой. Бисквит остудить и разрезать на 3 равных коржа.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Смешать сметану с вареной сгущенкой и взбить миксером до гладкой нежной массы. Крем должен стать густым и стабильным. На первый корж нанести слой крема, сверху положить второй и снова смазать. Затем — третий корж и еще немного крема сверху и по бокам. Торт поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы он хорошо пропитался.

Шоколадный торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей украсить шоколадной крошкой или тертым шоколадом. Этот торт имеет нежную структуру, насыщенный шоколадный вкус и готовится очень просто — без сложных кремов или длинных этапов. Идеальный вариант для быстрой домашней выпечки, который понравится всей семье.

