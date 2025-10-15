Шоколадний торт на кефірі — найпростіший рецепт із двох яєць

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо ви мрієте про домашній шоколадний торт, який готується швидко і завжди виходить ідеальним, — цей рецепт саме для вас. Без міксера, без складних кремів і зайвих рухів. Кефір, яйця й какао — прості інгредієнти, з яких виходить м’який, вологий бісквіт із ніжним сметанним кремом. Ідеальний десерт до чаю чи святкової вечері.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 250 г;

олія — 40 мл;

кефір — 250 г;

борошно — 130 г;

какао — 2 ст. л.;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

сметана — 300 г;

варене згущене молоко — 80 г;

шоколад — для декору.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі до легкої піни. Поступово додати цукор і збивати ще кілька хвилин до густої світлої маси. Влити олію та кефір, перемішати. Просіяти борошно разом із какао та розпушувачем, всипати до рідких інгредієнтів у кілька прийомів, замішуючи однорідне тісто без грудочок.

Шоколадні коржі. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випічки діаметром 20 см змастити маслом або застелити пергаментом. Вилити тісто й випікати при температурі 170°C приблизно 40 хвилин. Готовність перевірити шпажкою — вона має виходити сухою. Бісквіт остудити й розрізати на 3 рівні коржі.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Змішати сметану з вареним згущеним молоком і збити міксером до гладкої ніжної маси. Крем має стати густим і стабільним. На перший корж нанести шар крему, зверху покласти другий і знову змастити. Потім — третій корж і ще трохи крему зверху та з боків. Торт поставити в холодильник мінімум на 2 години, щоб він добре просочився.

Шоколадний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею прикрасити шоколадною крихтою або тертим шоколадом. Цей торт має ніжну структуру, насичений шоколадний смак і готується надзвичайно просто — без складних кремів чи довгих етапів. Ідеальний варіант для швидкої домашньої випічки, який смакуватиме всій родині.

