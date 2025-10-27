Торт Старий Львів — класичний український рецепт десерту з горіхами, чорносливом і кавовим кремом

Торт "Старий Львів". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт — справжня легенда домашньої кондитерської традиції. "Старий Львів" поєднує аромати меду, шоколаду, горіхів і чорносливу, створюючи гармонійний смак, у якому відчувається тепло осіннього міста, запах кави та затишок старовинних львівських кав’ярень. Кожен шар — це окрема історія: ніжні білкові коржі з горіхами, насичені шоколадно-медові пласти, ароматний крем із нотками згущеного молока, кави та лікеру.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яєчні білки — 3 шт.;

сіль — щіпка;

цукор — 80 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

волоські горіхи — 150 г;

в’ялений чорнослив — 100 г.

Для шоколадно-медових коржів:

мед — 90 г;

цукор — 180 г;

вершкове масло — 120 г;

сода — 1 ч. л.;

жовтки — 6 шт.;

какао — 50 г;

борошно — 420 г.

Для крему:

молоко — 600 мл.;

цукор — 100 г;

ванільний пудинг — 1 пачка (40 г);

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

вершкове масло — 350 г;

варене згущене молоко — 100 г;

кава — 1 ч. л.;

лікер "Бейліс" або коньяк — 1 ст. л.

Для глазурі:

молочний шоколад — 90 г;

сметана 20% — 20 г.

Спосіб приготування

Для приготування білкових коржів збити білки з дрібкою солі до м’яких піків. Поступово додавати цукор, збиваючи до стійкої блискучої маси. Вмішати кукурудзяний крохмаль, подрібнений чорнослив і горіхи. Акуратно перемішати лопаткою. Вилити у форму, застелену пергаментом, і випікати 20 хвилин при 180°C. Другий корж приготувати аналогічно.

Для приготування шоколадно-медових коржів у каструлі змішати мед, цукор і вершкове масло, нагріти до розчинення масла. Зняти з вогню, дати трохи охолонути, потім додати соду, жовтки, какао й поступово ввести борошно. Замісити еластичне тісто, поділити його на 6 частин. Кожну розкачати й випікати 4–5 хвилин при 180°C до золотистого кольору.

Для приготування крема у каструлі з’єднати молоко, цукор, пудинг і крохмаль. Проварити до загусання, постійно помішуючи, потім накрити плівкою "в контакт" і дати повністю охолонути. В окремій мисці збити вершкове масло до пишності, поступово додавати охолоджену пудингову масу. Частину крему змішати з вареним згущеним молоком, кавою та лікером — саме він стане ароматним акцентом десерту. Викладати коржі шарами: чергувати білкові та шоколадно-медові, кожен щедро змащуючи кремом. Верхній шар також покрити кремом, вирівняти поверхню.

Для приготування глазурі розтопити шоколад зі сметаною на водяній бані або в мікрохвильовці, перемішати до гладкої текстури та покрити торт зверху. За бажанням прикрасити горіхами, шматочками чорносливу або тертим шоколадом.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити торт у холодильник на ніч — за 10–12 годин він просочиться, крем стане ніжним і стійким, а коржі набудуть ідеальної структури.

