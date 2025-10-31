Торт Біла орхідея — ніжний кокосово-маковий десерт без клопоту, рецепт з фото

Торт "Біла орхідея". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт — ідеальне поєднання простоти й вишуканості. Ніжні, соковиті коржі з маком і кокосовою стружкою та повітряний крем із вершковим смаком створюють гармонійний, святковий десерт. Готується легко, без складних етапів, але результат вражає — "Біла орхідея" стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

цукор — 90 г;

сметана 20% — 150 г;

масло вершкове м’яке — 100 г;

кокосова стружка — 80 г;

мак сухий — 120 г;

борошно — 120 г;

розпушувач — 10 г;

ванільний цукор — 10 г.

Для крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 170 г;

кукурудзяний крохмаль — 40 г;

молоко — 500 мл.;

ванільний цукор — 10 г;

масло вершкове м’яке — 180 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі та цукром до легкої, світлої піни. Додати сметану, розм’якшене вершкове масло й перемішати. Всипати кокосову стружку, мак, борошно, розпушувач і ванільний цукор. Замісити густе ароматне тісто.

Приготування коржа.

Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити фольгою або пергаментом, викласти тісто й розрівняти. Випікати при 180°C близько 35 хвилин до сухої шпажки. Дати охолонути.

Корж та крем.

Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати яйця, цукор і крохмаль до однорідності. Поступово влити молоко, постійно помішуючи. Варити на слабкому вогні, поки крем не загусне. Додати ванільний цукор і накрити плівкою в контакт, залишити до повного охолодження. М’яке вершкове масло збити до пишності, потім поступово додавати заварний крем, збиваючи до шовковистої текстури.

Готовий торт.

Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджений корж розрізати на три пласти. Викласти перший шар, змастити кремом, накрити другим і повторити. Зверху і з боків покрити кремом, посипати кокосовою стружкою. Для оздоблення можна відсадити трохи крему у вигляді квітів чи зірочок. Поставити торт у холодильник на 3–4 години для стабілізації. Перед подачею прикрасити за бажанням.

