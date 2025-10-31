Відео
Торт Біла орхідея — не важкий і не нудний, гармонійний рецепт

Дата публікації: 31 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 23:08
Торт Біла орхідея — ніжний кокосово-маковий десерт без клопоту, рецепт з фото
Торт "Біла орхідея". Фото: gospodynka.com.ua

Цей торт — ідеальне поєднання простоти й вишуканості. Ніжні, соковиті коржі з маком і кокосовою стружкою та повітряний крем із вершковим смаком створюють гармонійний, святковий десерт. Готується легко, без складних етапів, але результат вражає — "Біла орхідея" стане окрасою будь-якого столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • цукор — 90 г;
  • сметана 20% — 150 г;
  • масло вершкове м’яке — 100 г;
  • кокосова стружка — 80 г;
  • мак сухий — 120 г;
  • борошно — 120 г;
  • розпушувач — 10 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Для крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 170 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 40 г;
  • молоко — 500 мл.;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • масло вершкове м’яке — 180 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з дрібкою солі та цукром до легкої, світлої піни. Додати сметану, розм’якшене вершкове масло й перемішати. Всипати кокосову стружку, мак, борошно, розпушувач і ванільний цукор. Замісити густе ароматне тісто.

рецепт торта біла орхідея
Приготування коржа. 
Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 20 см застелити фольгою або пергаментом, викласти тісто й розрівняти. Випікати при 180°C близько 35 хвилин до сухої шпажки. Дати охолонути.

простий рецепт торта
Корж та крем. 
Фото: gospodynka.com.ua

У каструлі змішати яйця, цукор і крохмаль до однорідності. Поступово влити молоко, постійно помішуючи. Варити на слабкому вогні, поки крем не загусне. Додати ванільний цукор і накрити плівкою в контакт, залишити до повного охолодження. М’яке вершкове масло збити до пишності, потім поступово додавати заварний крем, збиваючи до шовковистої текстури.

рецепт смачного торта
Готовий торт. 
Фото: gospodynka.com.ua

Охолоджений корж розрізати на три пласти. Викласти перший шар, змастити кремом, накрити другим і повторити. Зверху і з боків покрити кремом, посипати кокосовою стружкою. Для оздоблення можна відсадити трохи крему у вигляді квітів чи зірочок. Поставити торт у холодильник на 3–4 години для стабілізації. Перед подачею прикрасити за бажанням.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
