Торт Птичье молоко с манным кремом — домашний рецепт с фото

Торт "Птичье молоко". Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт "Птичье молоко" с манным кремом — настоящее наслаждение для тех, кто любит домашние десерты. Его нежный суфлейный крем, ароматные бисквитные коржи и блестящая шоколадная глазурь создают гармоничное сочетание вкусов. Десерт тает во рту, напоминая о классических тортах из детства. А главное — приготовить его совсем не сложно даже дома.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сливочное масло — 150 г (можно заменить маргарином);

яйца — 4 шт.;

мука пшеничная (просеянная) — 160 г;

сахар — 180 г;

какао — 3 ч. л. с горкой;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка.

Для крема:

молоко — 500 мл.;

манная крупа — 3 ст. л.;

сливочное масло — 300 г (можно уменьшить до 200 г);

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 20 г;

сок 1 маленького лимона.

Для глазури:

сметана — 3 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

какао — 3 ч. л. с горкой;

сливочное масло — 20 г.

Способ приготовления

Для теста взбить мягкое сливочное масло с сахаром и щепоткой соли до пышности. По одному ввести яйца, взбивая массу около 5 минут до светлой консистенции. Добавить просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешать. Разделить тесто на две части — в большую или половину добавить какао, другую оставить светлой. Получатся светлые и шоколадные коржи. Выложить тесто в формы, застеленные пергаментом, и выпекать при 180°C 20-25 минут. Готовые коржи остудить.

Коржи для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема вскипятить молоко со щепоткой соли, тонкой струйкой всыпать манную крупу, постоянно помешивая. Варить до загустения, затем полностью охладить. Отдельно взбить мягкое сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром до пышной массы. Постепенно добавлять охлажденную манную кашу, постоянно взбивая, а в конце — лимонный сок. Крем должен стать нежным, легким и однородным.

Крем для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для глазури смешать сметану, сахар, какао и сливочное масло. Варить на малом огне до однородности и насыщенного цвета, дать немного остыть. Если торт из четырех коржей — разрезать оба коржа пополам. Для трех коржей — только шоколадный. Собирать торт слоями: чередовать светлые и шоколадные коржи, каждый смазывая кремом. Верх покрыть глазурью.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Готовый торт поставить в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей оставить при комнатной температуре 15-20 минут, чтобы крем стал еще более нежным.

