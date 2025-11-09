Видео
Видео

Пышный меренговый рулет "Мария" — получится у всех с первого раза

Дата публикации 9 ноября 2025 03:04
обновлено: 19:07
Меренговый рулет с кремом чиз и малиной — нежный десерт с хрустящей корочкой
Меренговый рулет. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот меренговый рулет с малиной — настоящая кондитерская роскошь, которую легко приготовить дома. Хрустящая снаружи, но мягкая внутри меренга сочетается с нежным лимонно-сырным кремом и яркой ягодой. Десерт получается легким, элегантным и настолько вкусным, что напоминает произведение из французской кондитерской. Идеальный вариант к праздничному чаю или романтическому ужину.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Способ приготовления

Белки комнатной температуры взбить с лимонной кислотой до легкой пены. Постепенно, по ложке, добавлять сахарную пудру и взбивать до тех пор, пока масса не станет густой, блестящей и устойчивой. В конце всыпать крахмал и осторожно перемешать.

рецепт меренгового рулета
Приготовление меренги. Фото: smakuiemo.com.ua

На противень размером 30×40 см выложить пергамент, слегка смазать его маслом и равномерно распределить меренгу слоем толщиной примерно два сантиметра. Выпекать при 150°C около получаса, пока верх не станет слегка золотистым. После выпекания накрыть листом пергамента, перевернуть, снять старую бумагу и дать остыть.

рулет з меренги з начинкою
Меренга и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Малину смешать с сахаром и крахмалом, довести до кипения, постоянно помешивая. Варить несколько минут, пока масса не загустеет, затем охладить до комнатной температуры. Охлажденные сливки взбить с сахарной пудрой до мягких пиков. Добавить крем-сыр и цедру лимона, взбить до нежной, кремовой консистенции.

рецепт рулету з меренги та начинкою
Рулет с ягодной начинкой. Фото: smakuiemo.com.ua

На охлажденную меренгу нанести слой крема, сверху распределить ягодную начинку. С помощью пергамента аккуратно свернуть рулет, завернуть в пленку и поставить в холодильник минимум на два часа.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
