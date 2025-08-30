Соус з помідорами та базиліком на зиму — універсальний рецепт

Соус з помідорами та базиліком на зиму — до будь-яких страв
Цей соус стане справжнім порятунком узимку. Насичений смак помідорів, свіжість базиліку та легка пікантність чилі роблять його універсальною приправою до будь-якої страви. Достатньо відкрити банку і улюблені гарніри, м’ясо чи паста заграють новими фарбами.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.
Вам знадобиться:
- помідори — 2 кг;
- базилік — 100 г;
- часник — 10 г;
- сіль — 20 г;
- цукор — 60 г;
- паприка — 1 ст. л.;
- перець чилі мелений — 0,5 ч. л.;
- олія — 100 мл.
Спосіб приготування
Помідори нарізати шматочками, видалити плодоніжки та подрібнити у блендері до стану пюре. Перелити в каструлю й варити на середньому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи.
Додати подрібнений базилік, натертий часник, сіль, цукор, паприку, перець чилі та олію.
Перемішати й продовжити варити ще 20–30 хвилин, поки соус не набуде бажаної густоти.
Готовий соус розлити по стерилізованих банках, щільно закрити кришками та залишити охолоджуватися під пледом.
Виходить ароматна універсальна заготівля, яка чудово підходить до м’яса, риби, пасти чи овочів.
