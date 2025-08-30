Відео
Соус з помідорами та базиліком на зиму — до будь-яких страв

Соус з помідорами та базиліком на зиму — до будь-яких страв

30 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Соус з помідорами та базиліком на зиму — універсальний рецепт
Соус з помідорами та базиліком. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Цей соус стане справжнім порятунком узимку. Насичений смак помідорів, свіжість базиліку та легка пікантність чилі роблять його універсальною приправою до будь-якої страви. Достатньо відкрити банку і улюблені гарніри, м’ясо чи паста заграють новими фарбами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 2 кг;
  • базилік — 100 г;
  • часник — 10 г;
  • сіль — 20 г;
  • цукор — 60 г;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • перець чилі мелений — 0,5 ч. л.;
  • олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Помідори нарізати шматочками, видалити плодоніжки та подрібнити у блендері до стану пюре. Перелити в каструлю й варити на середньому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт соусу на зиму
Нарізані помідори. Фото: кадр з відео

Додати подрібнений базилік, натертий часник, сіль, цукор, паприку, перець чилі та олію.

соус з помідорами та базиліком на зиму
Соус та рослинна олія. Фото: кадр з відео

Перемішати й продовжити варити ще 20–30 хвилин, поки соус не набуде бажаної густоти.

консервований соус на зиму
Соус в банці. Фото: кадр з відео

Готовий соус розлити по стерилізованих банках, щільно закрити кришками та залишити охолоджуватися під пледом.

смачний соус на зиму до будь-яких страв
Соус з базиліком. Фото: кадр з відео

Виходить ароматна універсальна заготівля, яка чудово підходить до м’яса, риби, пасти чи овочів.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт помідори базилік заготівля на зиму соус
