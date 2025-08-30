Соус з помідорами та базиліком на зиму — універсальний рецепт

Соус з помідорами та базиліком. Фото: кадр з відео

Цей соус стане справжнім порятунком узимку. Насичений смак помідорів, свіжість базиліку та легка пікантність чилі роблять його універсальною приправою до будь-якої страви. Достатньо відкрити банку і улюблені гарніри, м’ясо чи паста заграють новими фарбами.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Катерина Бобилєва.

Вам знадобиться:

помідори — 2 кг;

базилік — 100 г;

часник — 10 г;

сіль — 20 г;

цукор — 60 г;

паприка — 1 ст. л.;

перець чилі мелений — 0,5 ч. л.;

олія — 100 мл.

Спосіб приготування

Помідори нарізати шматочками, видалити плодоніжки та подрібнити у блендері до стану пюре. Перелити в каструлю й варити на середньому вогні близько 40 хвилин, періодично помішуючи.

Нарізані помідори. Фото: кадр з відео

Додати подрібнений базилік, натертий часник, сіль, цукор, паприку, перець чилі та олію.

Соус та рослинна олія. Фото: кадр з відео

Перемішати й продовжити варити ще 20–30 хвилин, поки соус не набуде бажаної густоти.

Соус в банці. Фото: кадр з відео

Готовий соус розлити по стерилізованих банках, щільно закрити кришками та залишити охолоджуватися під пледом.

Соус з базиліком. Фото: кадр з відео

Виходить ароматна універсальна заготівля, яка чудово підходить до м’яса, риби, пасти чи овочів.

