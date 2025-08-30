Соус с помидорами и базиликом на зиму — универсальный рецепт

Соус с помидорами и базиликом на зиму — к любым блюдам
Этот соус станет настоящим спасением зимой. Насыщенный вкус помидоров, свежесть базилика и легкая пикантность чили делают его универсальной приправой к любому блюду. Достаточно открыть банку и любимые гарниры, мясо или паста заиграют новыми красками.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.
Вам понадобится:
- помидоры — 2 кг;
- базилик — 100 г;
- чеснок — 10 г;
- соль — 20 г;
- сахар — 60 г;
- паприка — 1 ст. л.;
- перец чили молотый — 0,5 ч. л.;
- масло — 100 мл.
Способ приготовления
Помидоры нарезать кусочками, удалить плодоножки и измельчить в блендере до состояния пюре. Перелить в кастрюлю и варить на среднем огне около 40 минут, периодически помешивая.
Добавить измельченный базилик, натертый чеснок, соль, сахар, паприку, перец чили и масло.
Перемешать и продолжить варить еще 20-30 минут, пока соус не приобретет желаемую густоту.
Готовый соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками и оставить охлаждаться под пледом.
Получается ароматная универсальная заготовка, которая прекрасно подходит к мясу, рыбе, пасте или овощам.
