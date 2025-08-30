Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Соус с помидорами и базиликом на зиму — к любым блюдам arrow

Соус с помидорами и базиликом на зиму — к любым блюдам

30 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Соус с помидорами и базиликом на зиму — универсальный рецепт
Соус с помидорами и базиликом. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Этот соус станет настоящим спасением зимой. Насыщенный вкус помидоров, свежесть базилика и легкая пикантность чили делают его универсальной приправой к любому блюду. Достаточно открыть банку и любимые гарниры, мясо или паста заиграют новыми красками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • помидоры — 2 кг;
  • базилик — 100 г;
  • чеснок — 10 г;
  • соль — 20 г;
  • сахар — 60 г;
  • паприка — 1 ст. л.;
  • перец чили молотый — 0,5 ч. л.;
  • масло — 100 мл.

Способ приготовления

Помидоры нарезать кусочками, удалить плодоножки и измельчить в блендере до состояния пюре. Перелить в кастрюлю и варить на среднем огне около 40 минут, периодически помешивая.

рецепт соусу на зиму
Нарезанные помидоры. Фото: кадр из видео

Добавить измельченный базилик, натертый чеснок, соль, сахар, паприку, перец чили и масло.

соус з помідорами та базиліком на зиму
Соус и растительное масло. Фото: кадр из видео

Перемешать и продолжить варить еще 20-30 минут, пока соус не приобретет желаемую густоту.

консервований соус на зиму
Соус в банке. Фото: кадр из видео

Готовый соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками и оставить охлаждаться под пледом.

смачний соус на зиму до будь-яких страв
Соус с базиликом. Фото: кадр из видео

Получается ароматная универсальная заготовка, которая прекрасно подходит к мясу, рыбе, пасте или овощам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт помидоры базилик заготовка на зиму соус
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации