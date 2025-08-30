Соус с помидорами и базиликом на зиму — универсальный рецепт

Соус с помидорами и базиликом. Фото: кадр из видео

Этот соус станет настоящим спасением зимой. Насыщенный вкус помидоров, свежесть базилика и легкая пикантность чили делают его универсальной приправой к любому блюду. Достаточно открыть банку и любимые гарниры, мясо или паста заиграют новыми красками.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Екатерина Бобылева.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

помидоры — 2 кг;

базилик — 100 г;

чеснок — 10 г;

соль — 20 г;

сахар — 60 г;

паприка — 1 ст. л.;

перец чили молотый — 0,5 ч. л.;

масло — 100 мл.

Способ приготовления

Помидоры нарезать кусочками, удалить плодоножки и измельчить в блендере до состояния пюре. Перелить в кастрюлю и варить на среднем огне около 40 минут, периодически помешивая.

Нарезанные помидоры. Фото: кадр из видео

Добавить измельченный базилик, натертый чеснок, соль, сахар, паприку, перец чили и масло.

Соус и растительное масло. Фото: кадр из видео

Перемешать и продолжить варить еще 20-30 минут, пока соус не приобретет желаемую густоту.

Соус в банке. Фото: кадр из видео

Готовый соус разлить по стерилизованным банкам, плотно закрыть крышками и оставить охлаждаться под пледом.

Соус с базиликом. Фото: кадр из видео

Получается ароматная универсальная заготовка, которая прекрасно подходит к мясу, рыбе, пасте или овощам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.