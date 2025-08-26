Аджика на зиму — рецепт густого соусу із перцю та помідорів

Аджика "Червона" на зиму — рецепт з солодким перцем на мільйон
Печений перець у томаті — яскрава заготівля з бархатистою текстурою та помірною гостринкою. Поєднання перцю, помідорів, часнику й зелені дає насичений смак, що взимку стає універсальною заправкою до гарнірів, м’яса та закусок.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- солодкий перець — 1,6 кг;
- помідори — 500 г;
- сіль — ½ ч. л. для томатів і 1 ч. л. для соусу (або до свого смаку);
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- перець гострий мелений — ½ ч. л.;
- олія — 50 мл.;
- лавровий лист — 1 шт.;
- часник — 3 зуб.;
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- петрушка — невеликий пучок.
Спосіб приготування
Солодкий перець викласти на деко з пергаментом і запекти за 200 °C близько 30 хвилин до м’якості та підрум’янених боків. Перекласти у пакет, закрити й залишити на 15 хвилин. Зняти шкірку, вийняти насіння, нарізати шматочками та подрібнити блендером до пюре.
Помідори надрізати хрест-навхрест, обдати окропом, зняти шкірку й нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, додати помідори та сіль ½ ч. л., тушкувати 10 хвилин. Додати чорний перець, коріандр і гострий перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин.
Додати до томатів пюре з перцю, лавровий лист і подрібнений часник, за потреби досолити. Накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на помірному вогні, час від часу помішуючи. Додати дрібно нарізану петрушку, перемішати й прогріти 5 хвилин без кришки. В кінці додати оцет, перемішати.
Гарячу масу розподілити по стерилізованих банках до верху, одразу щільно закрити кришками, перевернути догори дном і дати повністю охолонути під рушником. Зберігати у темному прохолодному місці.
