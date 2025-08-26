Аджика на зиму — рецепт густого соусу із перцю та помідорів

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Печений перець у томаті — яскрава заготівля з бархатистою текстурою та помірною гостринкою. Поєднання перцю, помідорів, часнику й зелені дає насичений смак, що взимку стає універсальною заправкою до гарнірів, м’яса та закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

солодкий перець — 1,6 кг;

помідори — 500 г;

сіль — ½ ч. л. для томатів і 1 ч. л. для соусу (або до свого смаку);

перець чорний мелений — до свого смаку;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

перець гострий мелений — ½ ч. л.;

олія — 50 мл.;

лавровий лист — 1 шт.;

часник — 3 зуб.;

оцет 9% — 1 ст. л.;

петрушка — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Солодкий перець викласти на деко з пергаментом і запекти за 200 °C близько 30 хвилин до м’якості та підрум’янених боків. Перекласти у пакет, закрити й залишити на 15 хвилин. Зняти шкірку, вийняти насіння, нарізати шматочками та подрібнити блендером до пюре.

Подрібнені помідори та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори надрізати хрест-навхрест, обдати окропом, зняти шкірку й нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, додати помідори та сіль ½ ч. л., тушкувати 10 хвилин. Додати чорний перець, коріандр і гострий перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин.

Додати до томатів пюре з перцю, лавровий лист і подрібнений часник, за потреби досолити. Накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на помірному вогні, час від часу помішуючи. Додати дрібно нарізану петрушку, перемішати й прогріти 5 хвилин без кришки. В кінці додати оцет, перемішати.

Аджика з помідорів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячу масу розподілити по стерилізованих банках до верху, одразу щільно закрити кришками, перевернути догори дном і дати повністю охолонути під рушником. Зберігати у темному прохолодному місці.

