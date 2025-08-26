Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Аджика "Червона" на зиму — рецепт з солодким перцем на мільйон arrow

Аджика "Червона" на зиму — рецепт з солодким перцем на мільйон

26 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Аджика на зиму — рецепт густого соусу із перцю та помідорів
Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Печений перець у томаті — яскрава заготівля з бархатистою текстурою та помірною гостринкою. Поєднання перцю, помідорів, часнику й зелені дає насичений смак, що взимку стає універсальною заправкою до гарнірів, м’яса та закусок.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • солодкий перець — 1,6 кг;
  • помідори — 500 г;
  • сіль — ½ ч. л. для томатів і 1 ч. л. для соусу (або до свого смаку);
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • коріандр мелений — 1 ч. л.;
  • перець гострий мелений — ½ ч. л.;
  • олія — 50 мл.;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • часник — 3 зуб.;
  • оцет 9% — 1 ст. л.;
  • петрушка — невеликий пучок.

Спосіб приготування

Солодкий перець викласти на деко з пергаментом і запекти за 200 °C близько 30 хвилин до м’якості та підрум’янених боків. Перекласти у пакет, закрити й залишити на 15 хвилин. Зняти шкірку, вийняти насіння, нарізати шматочками та подрібнити блендером до пюре.

аджика на зиму
Подрібнені помідори та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори надрізати хрест-навхрест, обдати окропом, зняти шкірку й нарізати кубиками. На сковороді розігріти олію, додати помідори та сіль ½ ч. л., тушкувати 10 хвилин. Додати чорний перець, коріандр і гострий перець, перемішати та готувати ще 15 хвилин.

Додати до томатів пюре з перцю, лавровий лист і подрібнений часник, за потреби досолити. Накрити кришкою та тушкувати 10 хвилин на помірному вогні, час від часу помішуючи. Додати дрібно нарізану петрушку, перемішати й прогріти 5 хвилин без кришки. В кінці додати оцет, перемішати.

рецепт аджики на зиму
Аджика з помідорів та перців. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячу масу розподілити по стерилізованих банках до верху, одразу щільно закрити кришками, перевернути догори дном і дати повністю охолонути під рушником. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація помідори аджика заготівля на зиму солодкий перець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації