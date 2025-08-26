Аджика на зиму — рецепт густого соуса из перца и помидоров

Аджика на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Печеный перец в томате — яркая заготовка с бархатистой текстурой и умеренной остротой. Сочетание перца, помидоров, чеснока и зелени дает насыщенный вкус, который зимой становится универсальной заправкой к гарнирам, мясу и закускам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

сладкий перец — 1,6 кг;

помидоры — 500 г;

соль — ½ ч. л. для томатов и 1 ч. л. для соуса (или по своему вкусу);

перец черный молотый — по своему вкусу;

кориандр молотый — 1 ч. л.;

перец острый молотый — ½ ч. л.;

масло — 50 мл.;

лавровый лист — 1 шт.;

чеснок — 3 зуб;

уксус 9% — 1 ст. л.;

петрушка — небольшой пучок.

Способ приготовления

Сладкий перец выложить на противень с пергаментом и запечь при 200 °C около 30 минут до мягкости и подрумяненных сторон. Переложить в пакет, закрыть и оставить на 15 минут. Снять кожуру, вынуть семена, нарезать кусочками и измельчить блендером до пюре.

Измельченные помидоры и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры надрезать крест-накрест, обдать кипятком, снять кожицу и нарезать кубиками. На сковороде разогреть масло, добавить помидоры и соль ½ ч. л., тушить 10 минут. Добавить черный перец, кориандр и острый перец, перемешать и готовить еще 15 минут.

Добавить к томатам пюре из перца, лавровый лист и измельченный чеснок, при необходимости досолить. Накрыть крышкой и тушить 10 минут на умеренном огне, время от времени помешивая. Добавить мелко нарезанную петрушку, перемешать и прогреть 5 минут без крышки. В конце добавить уксус, перемешать.

Аджика из помидоров и перцев. Фото: smachnenke.com.ua

Горячую массу распределить по стерилизованным банкам до верха, сразу плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и дать полностью остыть под полотенцем. Хранить в темном прохладном месте.

