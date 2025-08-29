Відео
Безпрограшна курка у вершковому соусі — рецепт на вечерю

Безпрограшна курка у вершковому соусі — рецепт на вечерю

29 серпня 2025 21:03
Марина Євтягіна - Редактор
Курка у вершковому соусі — простий рецепт смачної вечері
Курка у вершковому соусі. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ця страва — справжнє відкриття для вечері. Ніжне куряче філе у вершковому соусі з ароматом часнику, томатами чері та свіжою петрушкою підкорює смаком і виглядає так апетитно, що його захочеться готувати знову і знову. Прості інгредієнти створюють ресторанний результат у домашніх умовах.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

  • куряче філе — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • чорний перець — 0,5 ч. л.;
  • копчена паприка — 1 ч. л.;
  • борошно — 2 ст. л.;
  • олія — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 1 ст. л.

Для соусу:

  • часник — 2 зубчики;
  • овочевий бульйон — 50 мл;
  • вершки 20 % — 200 мл;
  • сир моцарела — 50 г.

Додатково:

  • помідори чері — кілька шт.;
  • петрушка — 20 г.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати горизонтально. Посипати сіллю, перцем і копченою паприкою, обваляти у борошні з обох боків. На сковороді розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити курку до золотистої скоринки, після чого перекласти у миску.

як смачно приготувати курку
Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

У тій самій сковороді обсмажити натертий часник. Влити овочевий бульйон і вершки, перемішати. Додати терту моцарелу й розтопити до однорідного соусу.

рецепт курки на вечерю
Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути курку у сковорідку, додати нарізані помідори чері та подрібнену петрушку. Готувати ще кілька хвилин, поливаючи соусом м’ясо. Страва готова до подачі.

рецепт курки в вершках
Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжна курка у вершковому соусі з томатами та зеленню виходить ароматною, соковитою й стане ідеальним варіантом для вечері.

