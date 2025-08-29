Курка у вершковому соусі — простий рецепт смачної вечері

Безпрограшна курка у вершковому соусі — рецепт на вечерю
Ця страва — справжнє відкриття для вечері. Ніжне куряче філе у вершковому соусі з ароматом часнику, томатами чері та свіжою петрушкою підкорює смаком і виглядає так апетитно, що його захочеться готувати знову і знову. Прості інгредієнти створюють ресторанний результат у домашніх умовах.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- куряче філе — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- чорний перець — 0,5 ч. л.;
- копчена паприка — 1 ч. л.;
- борошно — 2 ст. л.;
- олія — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 1 ст. л.
Для соусу:
- часник — 2 зубчики;
- овочевий бульйон — 50 мл;
- вершки 20 % — 200 мл;
- сир моцарела — 50 г.
Додатково:
- помідори чері — кілька шт.;
- петрушка — 20 г.
Спосіб приготування
Куряче філе розрізати горизонтально. Посипати сіллю, перцем і копченою паприкою, обваляти у борошні з обох боків. На сковороді розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити курку до золотистої скоринки, після чого перекласти у миску.
У тій самій сковороді обсмажити натертий часник. Влити овочевий бульйон і вершки, перемішати. Додати терту моцарелу й розтопити до однорідного соусу.
Повернути курку у сковорідку, додати нарізані помідори чері та подрібнену петрушку. Готувати ще кілька хвилин, поливаючи соусом м’ясо. Страва готова до подачі.
Ніжна курка у вершковому соусі з томатами та зеленню виходить ароматною, соковитою й стане ідеальним варіантом для вечері.
