Курка у вершковому соусі — простий рецепт смачної вечері

Курка у вершковому соусі. Фото: gospodynka.com.ua

Ця страва — справжнє відкриття для вечері. Ніжне куряче філе у вершковому соусі з ароматом часнику, томатами чері та свіжою петрушкою підкорює смаком і виглядає так апетитно, що його захочеться готувати знову і знову. Прості інгредієнти створюють ресторанний результат у домашніх умовах.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

куряче філе — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

чорний перець — 0,5 ч. л.;

копчена паприка — 1 ч. л.;

борошно — 2 ст. л.;

олія — 1 ст. л.;

вершкове масло — 1 ст. л.

Для соусу:

часник — 2 зубчики;

овочевий бульйон — 50 мл;

вершки 20 % — 200 мл;

сир моцарела — 50 г.

Додатково:

помідори чері — кілька шт.;

петрушка — 20 г.

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати горизонтально. Посипати сіллю, перцем і копченою паприкою, обваляти у борошні з обох боків. На сковороді розігріти олію з вершковим маслом, обсмажити курку до золотистої скоринки, після чого перекласти у миску.

Смажена курка. Фото: gospodynka.com.ua

У тій самій сковороді обсмажити натертий часник. Влити овочевий бульйон і вершки, перемішати. Додати терту моцарелу й розтопити до однорідного соусу.

Тертий сир. Фото: gospodynka.com.ua

Повернути курку у сковорідку, додати нарізані помідори чері та подрібнену петрушку. Готувати ще кілька хвилин, поливаючи соусом м’ясо. Страва готова до подачі.

Готова страва. Фото: gospodynka.com.ua

Ніжна курка у вершковому соусі з томатами та зеленню виходить ароматною, соковитою й стане ідеальним варіантом для вечері.

