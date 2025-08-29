Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Беспроигрышная курица в сливочном соусе — рецепт на ужин arrow

Беспроигрышная курица в сливочном соусе — рецепт на ужин

29 августа 2025 21:03
Марина Евтягина - Редактор
Курица в сливочном соусе — простой рецепт вкусного ужина
Курица в сливочном соусе. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Это блюдо — настоящее открытие для ужина. Нежное куриное филе в сливочном соусе с ароматом чеснока, томатами черри и свежей петрушкой покоряет вкусом и выглядит так аппетитно, что его захочется готовить снова и снова. Простые ингредиенты создают ресторанный результат в домашних условиях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • куриное филе — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • копченая паприка — 1 ч. л.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • сливочное масло — 1 ст. л.

Для соуса:

  • чеснок — 2 зубчика;
  • овощной бульон — 50 мл.;
  • сливки 20 % — 200 мл.;
  • сыр моцарелла — 50 г.

Дополнительно:

  • помидоры черри — несколько шт.;
  • петрушка — 20 г.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально. Посыпать солью, перцем и копченой паприкой, обвалять в муке с обеих сторон. На сковороде разогреть масло со сливочным маслом, обжарить курицу до золотистой корочки, после чего переложить в миску.

як смачно приготувати курку
Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

В той же сковороде обжарить натертый чеснок. Влить овощной бульон и сливки, перемешать. Добавить тертую моцареллу и растопить до однородного соуса.

рецепт курки на вечерю
Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Вернуть курицу в сковородку, добавить нарезанные помидоры черри и измельченную петрушку. Готовить еще несколько минут, поливая соусом мясо. Блюдо готово к подаче.

рецепт курки в вершках
Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Нежная курица в сливочном соусе с томатами и зеленью получается ароматной, сочной и станет идеальным вариантом для ужина.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, - рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин рецепт сливочное масло курица куриное филе
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации