Курица в сливочном соусе — простой рецепт вкусного ужина

Беспроигрышная курица в сливочном соусе — рецепт на ужин
Это блюдо — настоящее открытие для ужина. Нежное куриное филе в сливочном соусе с ароматом чеснока, томатами черри и свежей петрушкой покоряет вкусом и выглядит так аппетитно, что его захочется готовить снова и снова. Простые ингредиенты создают ресторанный результат в домашних условиях.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- куриное филе — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- черный перец — 0,5 ч. л.;
- копченая паприка — 1 ч. л.;
- мука — 2 ст. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 1 ст. л.
Для соуса:
- чеснок — 2 зубчика;
- овощной бульон — 50 мл.;
- сливки 20 % — 200 мл.;
- сыр моцарелла — 50 г.
Дополнительно:
- помидоры черри — несколько шт.;
- петрушка — 20 г.
Способ приготовления
Куриное филе разрезать горизонтально. Посыпать солью, перцем и копченой паприкой, обвалять в муке с обеих сторон. На сковороде разогреть масло со сливочным маслом, обжарить курицу до золотистой корочки, после чего переложить в миску.
В той же сковороде обжарить натертый чеснок. Влить овощной бульон и сливки, перемешать. Добавить тертую моцареллу и растопить до однородного соуса.
Вернуть курицу в сковородку, добавить нарезанные помидоры черри и измельченную петрушку. Готовить еще несколько минут, поливая соусом мясо. Блюдо готово к подаче.
Нежная курица в сливочном соусе с томатами и зеленью получается ароматной, сочной и станет идеальным вариантом для ужина.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус
Сочные котлеты из куриного фарша с кабачком и картофелем.
Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.
Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.
Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, - рецепт.
Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.
Рецепт котлет с кабачками и свининой — настоящая подольская классика.
Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.
Читайте Новини.LIVE!