Курица в сливочном соусе — простой рецепт вкусного ужина

Курица в сливочном соусе. Фото: gospodynka.com.ua

Это блюдо — настоящее открытие для ужина. Нежное куриное филе в сливочном соусе с ароматом чеснока, томатами черри и свежей петрушкой покоряет вкусом и выглядит так аппетитно, что его захочется готовить снова и снова. Простые ингредиенты создают ресторанный результат в домашних условиях.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

куриное филе — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

черный перец — 0,5 ч. л.;

копченая паприка — 1 ч. л.;

мука — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 1 ст. л.

Для соуса:

чеснок — 2 зубчика;

овощной бульон — 50 мл.;

сливки 20 % — 200 мл.;

сыр моцарелла — 50 г.

Дополнительно:

помидоры черри — несколько шт.;

петрушка — 20 г.

Способ приготовления

Куриное филе разрезать горизонтально. Посыпать солью, перцем и копченой паприкой, обвалять в муке с обеих сторон. На сковороде разогреть масло со сливочным маслом, обжарить курицу до золотистой корочки, после чего переложить в миску.

Жареная курица. Фото: gospodynka.com.ua

В той же сковороде обжарить натертый чеснок. Влить овощной бульон и сливки, перемешать. Добавить тертую моцареллу и растопить до однородного соуса.

Тертый сыр. Фото: gospodynka.com.ua

Вернуть курицу в сковородку, добавить нарезанные помидоры черри и измельченную петрушку. Готовить еще несколько минут, поливая соусом мясо. Блюдо готово к подаче.

Готовое блюдо. Фото: gospodynka.com.ua

Нежная курица в сливочном соусе с томатами и зеленью получается ароматной, сочной и станет идеальным вариантом для ужина.

