Україна
Десерт без духовки та вершків за 5 хв. — потрібно 300 мл молока

Десерт без духовки та вершків за 5 хв. — потрібно 300 мл молока

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 03:04
Десерт без духовки за 5 хвилин — ніжний молочний рецепт із 300 мл молока
Десерт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться солодкого, але немає часу або бажання вмикати духовку, цей рецепт стане справжнім порятунком. Усього кілька доступних інгредієнтів, 5 хвилин активного приготування — і ніжний кремовий десерт уже застигає в холодильнику. Простий, бюджетний і водночас святковий варіант для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • молоко — 300 мл.;
  • яєчні жовтки — 4 шт. (приблизно 60 г);
  • цукор — 70 г;
  • сметана — 350 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • швидкорозчинний желатин — 20 г.

Спосіб приготування

Желатин залити приблизно 100 мл молока із загальної кількості, перемішати та залишити набухати на 15 хвилин. У каструлі з товстим дном перетерти жовтки з цукром до світлої, однорідної маси. Влити решту молока (200 мл) і добре перемішати.

десерт без випічки
Жовтки та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити суміш на плиту та прогрівати на вогні трохи вище середнього, постійно помішуючи. Готувати до легкого загущення — щойно з’являться перші бульбашки, одразу зняти з вогню. Кип’ятити не потрібно. У гарячу масу додати набряклий желатин і ретельно перемішати до повного розчинення. Залишити охолоджуватися до теплого стану.

рецепт торта без випічки
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати сметану з ванільним цукром. Додати її до молочно-яєчної суміші та добре перемішати вінчиком до гладкої кремової текстури. Готову масу перелити у силіконову форму. За бажанням можна додати шматочки фруктів або ягід.

легкий молочний десерт без випічки
Молочна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити форму плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання. Після охолодження десерт легко виймається з форми, добре тримає форму та має ніжну кремову структуру. Перед подачею можна прикрасити ягодами або тертим шоколадом.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

молоко десерт торт рецепт без випічки
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
