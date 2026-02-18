Десерт без духовки за 5 хвилин — ніжний молочний рецепт із 300 мл молока

Десерт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться солодкого, але немає часу або бажання вмикати духовку, цей рецепт стане справжнім порятунком. Усього кілька доступних інгредієнтів, 5 хвилин активного приготування — і ніжний кремовий десерт уже застигає в холодильнику. Простий, бюджетний і водночас святковий варіант для будь-якої нагоди.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 300 мл.;

яєчні жовтки — 4 шт. (приблизно 60 г);

цукор — 70 г;

сметана — 350 г;

ванільний цукор — 10 г;

швидкорозчинний желатин — 20 г.

Спосіб приготування

Желатин залити приблизно 100 мл молока із загальної кількості, перемішати та залишити набухати на 15 хвилин. У каструлі з товстим дном перетерти жовтки з цукром до світлої, однорідної маси. Влити решту молока (200 мл) і добре перемішати.

Жовтки та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити суміш на плиту та прогрівати на вогні трохи вище середнього, постійно помішуючи. Готувати до легкого загущення — щойно з’являться перші бульбашки, одразу зняти з вогню. Кип’ятити не потрібно. У гарячу масу додати набряклий желатин і ретельно перемішати до повного розчинення. Залишити охолоджуватися до теплого стану.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Окремо змішати сметану з ванільним цукром. Додати її до молочно-яєчної суміші та добре перемішати вінчиком до гладкої кремової текстури. Готову масу перелити у силіконову форму. За бажанням можна додати шматочки фруктів або ягід.

Молочна маса. Фото: smachnenke.com.ua

Накрити форму плівкою та поставити в холодильник на 2–3 години до повного застигання. Після охолодження десерт легко виймається з форми, добре тримає форму та має ніжну кремову структуру. Перед подачею можна прикрасити ягодами або тертим шоколадом.

