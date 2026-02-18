Десерт без духовки за 5 минут — нежный молочный рецепт с 300 мл молока

Десерт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется сладкого, но нет времени или желания включать духовку, этот рецепт станет настоящим спасением. Всего несколько доступных ингредиентов, 5 минут и нежный кремовый десерт уже застывает в холодильнике. Простой, бюджетный и одновременно праздничный вариант для любого случая.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

молоко — 300 мл.;

яичные желтки — 4 шт. (примерно 60 г);

сахар — 70 г;

сметана — 350 г;

ванильный сахар — 10 г;

быстрорастворимый желатин — 20 г.

Способ приготовления

Желатин залить примерно 100 мл молока из общего количества, перемешать и оставить набухать на 15 минут. В кастрюле с толстым дном перетереть желтки с сахаром до светлой, однородной массы. Добавить остальное молоко и хорошо перемешать.

Желтки и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить смесь на плиту и прогревать на огне чуть выше среднего, постоянно помешивая. Готовить до легкого загустения — как только появятся первые пузырьки, сразу снять с огня. В горячую массу добавить набухший желатин и тщательно перемешать до полного растворения. Оставить охлаждаться до комнатной температуры.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Отдельно смешать сметану с ванильным сахаром. Добавить ее к молочно-яичной смеси и хорошо перемешать до гладкой кремовой текстуры. Готовую массу перелить в силиконовую форму. По желанию можно добавить кусочки фруктов или ягод.

Молочная масса. Фото: smachnenke.com.ua

Накрыть форму пленкой и поставить в холодильник на 2-3 часа до полного застывания. После остывания десерт легко вынимается из формы, хорошо держит форму и имеет нежную кремовую структуру. Перед подачей можно украсить ягодами или тертым шоколадом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась