Головна Смак Для чого потрібен крохмаль — 8 неочікуваних кулінарних прийомів

Для чого потрібен крохмаль — 8 неочікуваних кулінарних прийомів

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 01:04
Для чого потрібен крохмаль — 8 кулінарних хитрощів, про які знають не всі
Використання крохмалю. Колаж: Новини.LIVE. Джерело фото: Smachnenke

Крохмаль здається простим продуктом, але насправді має десятки застосувань. Він робить соуси густими, бісквіти повітряними, млинці еластичними, а начинку — ідеальної консистенції. Розповідаємо про 8 кулінарних прийомів, які допоможуть вам використовувати крохмаль на максимум.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Крохмаль варто купувати із запасом, адже на кухні він використовується дуже часто. Зазвичай доцільно мати одразу три види: картопляний, кукурудзяний і рисовий, адже кожен із них підходить для різних страв і текстур.

для чого потрібен крохмаль
Види крохмалю. Фото: smachnenke.com.ua

Картопляний найкраще підходить для соусів та м’ясних страв, а кукурудзяний і рисовий можна додавати до десертів — вони надають випічці особливої ніжності й легкої текстури.

Які бувають види крохмалю

  • Картопляний крохмаль добре згущує рідини та робить структуру страв більш щільною.
  • Кукурудзяний має м’якшу дію та чудово підходить для кремів і пудингів.
  • Рисовий — найніжніший, його часто використовують у делікатних десертах.

1. Для киселю

як варити кисель
Кисіль в стаканах. Фото: smachnenke.com.ua

Найчастіше крохмаль використовують для приготування киселю. Він надає напою потрібну густоту, робить його бархатистим і насиченим на смак, а фруктова основа розкривається значно яскравіше.

2. Для підливи та соусів

чи додавати крохмаль в підливу
Підлива для страв. Фото: smachnenke.com.ua

Щоб соус або підлива вийшли потрібної консистенції, достатньо кількох ложок крохмалю. У соуси його краще попередньо розвести невеликою кількістю холодної рідини, щоб уникнути грудочок. Страва виходить густою й однорідною.

3. Для бісквіта

рецепт бісквіту з крохмалем
Бісквіт для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо замінити приблизно 10% борошна крохмалем, бісквіт стає легшим і пухкішим. Такий прийом допомагає отримати ніжну, повітряну структуру без зайвої щільності.

4. Для панірування м’яса

рецепт паніровки з крохмалем
Смажене м’ясо. Фото: smachnenke.com.ua

Панірування з крохмалем — популярний прийом в азійській кухні. Завдяки йому м’ясо зберігає соковитість, а скоринка виходить тонкою та хрусткою.

5. У фарш замість яєць

додавання крохмалю в котлети
Смажені котлети. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо під рукою немає яєць, крохмаль може частково виконати їхню функцію. Кілька ложок допоможуть зв’язати фарш і зберегти форму котлет під час смаження.

6. У тісто для млинців

додавання крохмалю в млинці
Домашні млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Додавання крохмалю робить тісто еластичнішим. Млинці виходять тонкими, не рвуться й легко перевертаються на сковороді.

7. У начинку для пиріжків

начинка для пиріжків з крохмалем
Пиріжки з вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Для пиріжків із соковитими ягодами або джемом крохмаль — справжня знахідка. Він вбирає зайву вологу, тому начинка не витікає і не підгорає під час випікання.

8. У побуті

Кукурудзяний крохмаль стане в пригоді не лише на кухні. Його можна використовувати для видалення жирних плям із тканин і м’яких меблів — він добре вбирає жир та вологу.

Крохмаль — простий продукт, який здатен значно покращити текстуру страв, зробити випічку повітряною та навіть допомогти в господарстві.

Приготування рецепт випічка кухня крохмаль
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
