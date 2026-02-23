Для чего нужен крахмал — 8 кулинарных хитростей, о которых знают не все

Использование крахмала. Коллаж: Новини.LIVE. Источник фото: Smachnenke

Крахмал кажется простым продуктом, но на самом деле имеет десятки применений. Он делает соусы густыми, бисквиты воздушными, блины эластичными, а начинку — идеальной консистенции. Рассказываем о 8 кулинарных приёмах, которые помогут вам использовать крахмал по максимуму.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Для чего нужен крахмал — 8 неожиданных кулинарных приемов

Крахмал следует покупать с запасом, ведь на кухне он используется очень часто. Обычно целесообразно иметь сразу три вида: картофельный, кукурузный и рисовый, ведь каждый из них подходит для разных блюд и текстур.

Виды крахмала. Фото: smachnenke.com.ua

Картофельный лучше всего подходит для соусов и мясных блюд, а кукурузный и рисовый можно добавлять в десерты — они придают выпечке особую нежность и легкую текстуру.

Какие бывают виды крахмала

Картофельный крахмал хорошо сгущает жидкости и делает структуру блюд более плотной.

Кукурузный обладает более мягким действием и отлично подходит для кремов и пудингов.

Рисовый — самый нежный, его часто используют в деликатных десертах.

1. Для киселя

Кисель в стаканах. Фото: smachnenke.com.ua

Чаще крахмал используют для приготовления киселя. Он придает напитку нужную густоту, делает его бархатистым и насыщенным по вкусу, а фруктовая основа раскрывается значительно ярче.

2. Для подливки и соусов

Подлива для блюд. Фото: smachnenke.com.ua

Чтобы соус или подлива получились нужной консистенции, достаточно нескольких ложек крахмала. В соусы его лучше предварительно развести небольшим количеством холодной жидкости, чтобы избежать комочков. Блюдо получается густым и однородным.

3. Для бисквита

Бисквит для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Если заменить примерно 10% муки крахмалом, бисквит становится легче и пышнее. Такой прием помогает получить нежную, воздушную структуру без излишней плотности.

4. Для панировки мяса

Жареное мясо. Фото: smachnenke.com.ua

Панировка с крахмалом — популярный прием в азиатской кухне. Благодаря ему мясо сохраняет сочность, а корочка получается тонкой и хрустящей.

5. В фарш вместо яиц

Жареные котлеты. Фото: smachnenke.com.ua

Если под рукой нет яиц, крахмал может частично выполнить их функцию. Несколько ложек помогут связать фарш и сохранить форму котлет во время жарки.

6. В тесто для блинов

Домашние блины. Фото: smachnenke.com.ua

Добавление крахмала делает тесто более эластичным. Блины получаются тонкими, не рвутся и легко переворачиваются на сковороде.

7. В начинку для пирожков

Пирожки с вишнями. Фото: smachnenke.com.ua

Для пирожков с сочными ягодами или джемом крахмал — настоящая находка. Он впитывает лишнюю влагу, поэтому начинка не вытекает и не подгорает во время выпекания.

8. В быту

Кукурузный крахмал пригодится не только на кухне. Его можно использовать для удаления жирных пятен с тканей и мягкой мебели — он хорошо впитывает жир и влагу.

Крахмал — простой продукт, который способен значительно улучшить текстуру блюд, сделать выпечку воздушной и даже помочь в хозяйстве.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.

Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.

Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась