Україна
Густе й дуже смачне варення з персиків — заготівля на зиму

Густе й дуже смачне варення з персиків — заготівля на зиму

20 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Густе варення з персиків на зиму — рецепт приготування з цілими шматочками та прозорим сиропом
Варення з персиків. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Густе варення з персиків — класична літня заготівля з цілими шматочками фруктів. Ви можете використовувати будь-які фрукти, наприклад, абрикоси, але з персиками найсмачніше. Такий джем підходить до тостів, млинців, морозива та домашньої випічки.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома

Вам знадобиться:

  • персики — 1 кг;
  • цукор — 500 г;
  • лимонна кислота — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Персики вимити, обсушити, за потреби зняти шкірку: зробити хрестоподібні надрізи, занурити у киплячу воду на 30 секунд і швидко охолодити — шкірка легко знімається. Видалити кісточки, нарізати часточками приблизно 1–2 см.

варення з персиків
Нарізані шматочки. Фото: кадр з відео

Пересипати персики цукром у широкій мисці, обережно перемішати й накрити. Залишити на 4–6 годин (або на ніч) до утворення соку.

рецепт варення з персиків
Варення та цукор. Фото: кадр з відео

Перекласти масу у широку каструлю з товстим дном, довести до кипіння на середньому вогні, регулярно знімати піну. Варити 8–10 хвилин, зняти з вогню і повністю охолодити 2–3 години. Повторити кип’ятіння ще 1–2 рази по 8–10 хвилин із повним охолодженням між підходами, доводячи варення до бажаної густини та прозорості сиропу, зберігаючи часточки цілими.

варення на зиму з персиків
Варення в банці. Фото: кадр з відео

Наприкінці розчинити лимонну кислоту в 1 ст. л. гарячого сиропу, ввести в варення, перемішати та проварити ще 2 хвилини.

Гарячим розлити у заздалегідь стерилізовані банки до "плічок", одразу щільно закоркувати кришками. Перевернути догори дном, укрити рушником до охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

