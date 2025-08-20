Густе варення з персиків на зиму — рецепт приготування з цілими шматочками та прозорим сиропом

Густе й дуже смачне варення з персиків — заготівля на зиму
Густе варення з персиків — класична літня заготівля з цілими шматочками фруктів. Ви можете використовувати будь-які фрукти, наприклад, абрикоси, але з персиками найсмачніше. Такий джем підходить до тостів, млинців, морозива та домашньої випічки.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.
Вам знадобиться:
- персики — 1 кг;
- цукор — 500 г;
- лимонна кислота — ½ ч. л.
Спосіб приготування
Персики вимити, обсушити, за потреби зняти шкірку: зробити хрестоподібні надрізи, занурити у киплячу воду на 30 секунд і швидко охолодити — шкірка легко знімається. Видалити кісточки, нарізати часточками приблизно 1–2 см.
Пересипати персики цукром у широкій мисці, обережно перемішати й накрити. Залишити на 4–6 годин (або на ніч) до утворення соку.
Перекласти масу у широку каструлю з товстим дном, довести до кипіння на середньому вогні, регулярно знімати піну. Варити 8–10 хвилин, зняти з вогню і повністю охолодити 2–3 години. Повторити кип’ятіння ще 1–2 рази по 8–10 хвилин із повним охолодженням між підходами, доводячи варення до бажаної густини та прозорості сиропу, зберігаючи часточки цілими.
Наприкінці розчинити лимонну кислоту в 1 ст. л. гарячого сиропу, ввести в варення, перемішати та проварити ще 2 хвилини.
Гарячим розлити у заздалегідь стерилізовані банки до "плічок", одразу щільно закоркувати кришками. Перевернути догори дном, укрити рушником до охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
