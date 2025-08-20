Густе варення з персиків на зиму — рецепт приготування з цілими шматочками та прозорим сиропом

Варення з персиків. Фото: кадр з відео

Густе варення з персиків — класична літня заготівля з цілими шматочками фруктів. Ви можете використовувати будь-які фрукти, наприклад, абрикоси, але з персиками найсмачніше. Такий джем підходить до тостів, млинців, морозива та домашньої випічки.



Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.

Вам знадобиться:

персики — 1 кг;

цукор — 500 г;

лимонна кислота — ½ ч. л.

Спосіб приготування

Персики вимити, обсушити, за потреби зняти шкірку: зробити хрестоподібні надрізи, занурити у киплячу воду на 30 секунд і швидко охолодити — шкірка легко знімається. Видалити кісточки, нарізати часточками приблизно 1–2 см.

Нарізані шматочки. Фото: кадр з відео

Пересипати персики цукром у широкій мисці, обережно перемішати й накрити. Залишити на 4–6 годин (або на ніч) до утворення соку.

Варення та цукор. Фото: кадр з відео

Перекласти масу у широку каструлю з товстим дном, довести до кипіння на середньому вогні, регулярно знімати піну. Варити 8–10 хвилин, зняти з вогню і повністю охолодити 2–3 години. Повторити кип’ятіння ще 1–2 рази по 8–10 хвилин із повним охолодженням між підходами, доводячи варення до бажаної густини та прозорості сиропу, зберігаючи часточки цілими.

Варення в банці. Фото: кадр з відео

Наприкінці розчинити лимонну кислоту в 1 ст. л. гарячого сиропу, ввести в варення, перемішати та проварити ще 2 хвилини.

Гарячим розлити у заздалегідь стерилізовані банки до "плічок", одразу щільно закоркувати кришками. Перевернути догори дном, укрити рушником до охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

