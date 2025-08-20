Густое варенье из персиков на зиму — рецепт приготовления с целыми кусочками и прозрачным сиропом

Варенье из персиков. Фото: кадр из видео

Густое варенье из персиков — классическая летняя заготовка с целыми кусочками фруктов. Вы можете использовать любые фрукты, например, абрикосы, но с персиками вкуснее всего. Такой джем подходит к тостам, блинам, мороженому и домашней выпечке.



Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Вам понадобится:

Реклама

Читайте также:

персики — 1 кг;

сахар — 500 г;

лимонная кислота — ½ ч. л.

Способ приготовления

Персики вымыть, обсушить, при необходимости снять кожицу: сделать крестообразные надрезы, погрузить в кипящую воду на 30 секунд и быстро охладить — кожица легко снимается. Удалить косточки, нарезать дольками примерно 1-2 см.

Нарезанные кусочки. Фото: кадр из видео

Пересыпать персики сахаром в широкой миске, осторожно перемешать и накрыть. Оставить на 4-6 часов (или на ночь) до образования сока.

Варенье и сахар. Фото: кадр из видео

Переложить массу в широкую кастрюлю с толстым дном, довести до кипения на среднем огне, регулярно снимать пену. Варить 8-10 минут, снять с огня и полностью охладить 2-3 часа. Повторить кипячение еще 1-2 раза по 8-10 минут с полным остыванием между подходами, доводя варенье до желаемой густоты и прозрачности сиропа, сохраняя дольки целыми.

Варенье в банке. Фото: кадр из видео

В конце растворить лимонную кислоту в 1 ст. л. горячего сиропа, ввести в варенье, перемешать и проварить еще 2 минуты.

Горячим разлить в заранее стерилизованные банки до "плечиков", сразу плотно закупорить крышками. Перевернуть вверх дном, укрыть полотенцем до остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.