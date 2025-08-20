Густое варенье из персиков на зиму — рецепт приготовления с целыми кусочками и прозрачным сиропом

Густое и очень вкусное варенье из персиков — заготовка на зиму
Густое варенье из персиков — классическая летняя заготовка с целыми кусочками фруктов. Вы можете использовать любые фрукты, например, абрикосы, но с персиками вкуснее всего. Такой джем подходит к тостам, блинам, мороженому и домашней выпечке.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.
Вам понадобится:
- персики — 1 кг;
- сахар — 500 г;
- лимонная кислота — ½ ч. л.
Способ приготовления
Персики вымыть, обсушить, при необходимости снять кожицу: сделать крестообразные надрезы, погрузить в кипящую воду на 30 секунд и быстро охладить — кожица легко снимается. Удалить косточки, нарезать дольками примерно 1-2 см.
Пересыпать персики сахаром в широкой миске, осторожно перемешать и накрыть. Оставить на 4-6 часов (или на ночь) до образования сока.
Переложить массу в широкую кастрюлю с толстым дном, довести до кипения на среднем огне, регулярно снимать пену. Варить 8-10 минут, снять с огня и полностью охладить 2-3 часа. Повторить кипячение еще 1-2 раза по 8-10 минут с полным остыванием между подходами, доводя варенье до желаемой густоты и прозрачности сиропа, сохраняя дольки целыми.
В конце растворить лимонную кислоту в 1 ст. л. горячего сиропа, ввести в варенье, перемешать и проварить еще 2 минуты.
Горячим разлить в заранее стерилизованные банки до "плечиков", сразу плотно закупорить крышками. Перевернуть вверх дном, укрыть полотенцем до остывания. Хранить в темном прохладном месте.
