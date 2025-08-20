Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Густое и очень вкусное варенье из персиков — заготовка на зиму arrow

Густое и очень вкусное варенье из персиков — заготовка на зиму

20 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Густое варенье из персиков на зиму — рецепт приготовления с целыми кусочками и прозрачным сиропом
Варенье из персиков. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Густое варенье из персиков — классическая летняя заготовка с целыми кусочками фруктов. Вы можете использовать любые фрукты, например, абрикосы, но с персиками вкуснее всего. Такой джем подходит к тостам, блинам, мороженому и домашней выпечке.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Вам понадобится:

Реклама
Читайте также:
  • персики — 1 кг;
  • сахар — 500 г;
  • лимонная кислота — ½ ч. л.

Способ приготовления

Персики вымыть, обсушить, при необходимости снять кожицу: сделать крестообразные надрезы, погрузить в кипящую воду на 30 секунд и быстро охладить — кожица легко снимается. Удалить косточки, нарезать дольками примерно 1-2 см.

варення з персиків
Нарезанные кусочки. Фото: кадр из видео

Пересыпать персики сахаром в широкой миске, осторожно перемешать и накрыть. Оставить на 4-6 часов (или на ночь) до образования сока.

рецепт варення з персиків
Варенье и сахар. Фото: кадр из видео

Переложить массу в широкую кастрюлю с толстым дном, довести до кипения на среднем огне, регулярно снимать пену. Варить 8-10 минут, снять с огня и полностью охладить 2-3 часа. Повторить кипячение еще 1-2 раза по 8-10 минут с полным остыванием между подходами, доводя варенье до желаемой густоты и прозрачности сиропа, сохраняя дольки целыми.

варення на зиму з персиків
Варенье в банке. Фото: кадр из видео

В конце растворить лимонную кислоту в 1 ст. л. горячего сиропа, ввести в варенье, перемешать и проварить еще 2 минуты.

Горячим разлить в заранее стерилизованные банки до "плечиков", сразу плотно закупорить крышками. Перевернуть вверх дном, укрыть полотенцем до остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация рецепт персики варенье заготовка на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации