Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Яблучний пиріг "Хмаринка" — тане в роті, як торт з кремом arrow

Яблучний пиріг "Хмаринка" — тане в роті, як торт з кремом

25 серпня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Яблучний пиріг Хмаринка — ніжний десерт із сирною заливкою та яблуками
Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Яблучний пиріг "Хмаринка" поєднує тонку пісочну основу, щедру яблучну начинку та ніжну ванільну заливку. Після охолодження тримає форму, має кремову текстуру й виразний аромат — десерт, який легко конкурує з тортами.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 220 г;
  • сир кисломолочний — 100 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • масло вершкове м’яке — 100 г;
  • сіль — дрібка;
  • ванілін — дрібка;
  • розпушувач — ½ ч. л.

Для начинки:

  • яблука — 6 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 100–120 г;
  • крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;
  • масло вершкове розтоплене — 50 г;
  • ванілін — дрібка.

Для змащування (за бажанням):

  • жовток — 1 шт.;
  • сметана — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для тіста у  мисці з’єднати сир, м’яке масло та яйце, розтерти до однорідності. Додати сіль, ванілін, цукор і розпушувач. Додати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити відпочити, поки готується начинка.

рецепт тіста для пирога
Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити, вирізати серцевину й нарізати тонкими скибочками. У мисці змішати сметану, яйця, цукор, ванілін, крохмаль і розтоплене масло до гладкої заливки. Додати яблука, акуратно перемішати.

рецепт яблучного пирога
Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Більшу частину тіста розкачати й викласти у форму, сформувати бортики. Розподілити яблучну начинку. З решти тіста розкачати тонкий пласт і накрити пиріг, краї защипнути. За бажанням змішати жовток зі сметаною та змастити верх.

рецепт пирога смачніше шарлотки
Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 170 °C близько 40 хвилин до рум’яного верху та пружної серединки. Охолодити у формі, за бажанням посипати пудрою й подавати.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

пиріг десерт яблука рецепт випічка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації