Яблучний пиріг Хмаринка — ніжний десерт із сирною заливкою та яблуками

Яблучний пиріг. Фото: smachnenke.com.ua

Яблучний пиріг "Хмаринка" поєднує тонку пісочну основу, щедру яблучну начинку та ніжну ванільну заливку. Після охолодження тримає форму, має кремову текстуру й виразний аромат — десерт, який легко конкурує з тортами.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

борошно пшеничне — 220 г;

сир кисломолочний — 100 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

масло вершкове м’яке — 100 г;

сіль — дрібка;

ванілін — дрібка;

розпушувач — ½ ч. л.

Для начинки:

яблука — 6 шт.;

сметана — 100 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 100–120 г;

крохмаль кукурудзяний — 1 ст. л.;

масло вершкове розтоплене — 50 г;

ванілін — дрібка.

Для змащування (за бажанням):

жовток — 1 шт.;

сметана — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Для тіста у мисці з’єднати сир, м’яке масло та яйце, розтерти до однорідності. Додати сіль, ванілін, цукор і розпушувач. Додати просіяне борошно та замісити м’яке тісто. Накрити й залишити відпочити, поки готується начинка.

Тісто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Яблука очистити, вирізати серцевину й нарізати тонкими скибочками. У мисці змішати сметану, яйця, цукор, ванілін, крохмаль і розтоплене масло до гладкої заливки. Додати яблука, акуратно перемішати.

Тісто та яблука. Фото: smachnenke.com.ua

Більшу частину тіста розкачати й викласти у форму, сформувати бортики. Розподілити яблучну начинку. З решти тіста розкачати тонкий пласт і накрити пиріг, краї защипнути. За бажанням змішати жовток зі сметаною та змастити верх.

Приготування пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 170 °C близько 40 хвилин до рум’яного верху та пружної серединки. Охолодити у формі, за бажанням посипати пудрою й подавати.

