Десерт Італія за 5 хвилин без випічки з ароматом лимона — рецепт з фото

Десерт "Італія". Фото: smachnenke.com.ua

Десерт "Італія" за 5 хвилин — швидкий рецепт без випічки. Маскарпоне з вершками утворюють легкий крем із лимонною свіжістю, печиво додає приємної шаруватості. Після короткого охолодження виходить ніжний десерт, який легко подати гостям або приготувати на родинний чай.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

маскарпоне — 175 г;

вершки збиті з цукром — 400 мл.;

сік лимона — 50 мл.;

печиво пісочне або савоярді — 350 г;

молоко — 150 мл.;

цедра лимона, свіжі ягоди або крихта печива — для подачі.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати маскарпоне, збиті вершки та сік лимона, збити вінчиком або міксером до ніжного крему.

Печиво та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Кожне печиво швидко занурити в молоко, щоб стало м’яким, але не розмокло. Збирати шар за шаром: крем, печиво, знову крем і печиво, завершити кремом зверху.

Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати цедрою, додати ягоди або крихту печива. Поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб десерт стабілізувався.

