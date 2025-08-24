Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Десерт "Італія" за 5 хвилин — без випічки з ароматом лимона arrow

Десерт "Італія" за 5 хвилин — без випічки з ароматом лимона

24 серпня 2025 03:01
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Десерт Італія за 5 хвилин без випічки з ароматом лимона — рецепт з фото
Десерт "Італія". Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Десерт "Італія" за 5 хвилин — швидкий рецепт без випічки. Маскарпоне з вершками утворюють легкий крем із лимонною свіжістю, печиво додає приємної шаруватості. Після короткого охолодження виходить ніжний десерт, який легко подати гостям або приготувати на родинний чай.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • маскарпоне — 175 г;
  • вершки збиті з цукром — 400 мл.;
  • сік лимона — 50 мл.;
  • печиво пісочне або савоярді — 350 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • цедра лимона, свіжі ягоди або крихта печива — для подачі.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати маскарпоне, збиті вершки та сік лимона, збити вінчиком або міксером до ніжного крему.

рецепт десерта без випічки
Печиво та крем. Фото: smachnenke.com.ua

Кожне печиво швидко занурити в молоко, щоб стало м’яким, але не розмокло. Збирати шар за шаром: крем, печиво, знову крем і печиво, завершити кремом зверху.

рецепт тирамісу зі звичайним печивом
Приготування десерту. Фото: smachnenke.com.ua

Посипати цедрою, додати ягоди або крихту печива. Поставити в холодильник щонайменше на 2 години, щоб десерт стабілізувався.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера. 

тирамісу десерт пиріг до чаю лимон без випічки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації