Десерт Италия за 5 минут без выпечки с ароматом лимона — рецепт с фото

Десерт "Италия". Фото: smachnenke.com.ua

Десерт "Италия" за 5 минут — быстрый рецепт без выпечки. Маскарпоне со сливками образуют легкий крем с лимонной свежестью, печенье добавляет приятной слоистости. После короткого охлаждения получается нежный десерт, который легко подать гостям или приготовить на семейный чай.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

маскарпоне — 175 г;

сливки взбитые с сахаром — 400 мл.;

сок лимона — 50 мл.;

печенье песочное или савоярди — 350 г;

молоко — 150 мл.;

цедра лимона, свежие ягоды или крошка печенья — для подачи.

Способ приготовления

В миске соединить маскарпоне, взбитые сливки и сок лимона, взбить венчиком или миксером до нежного крема.

Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Каждое печенье быстро окунуть в молоко, чтобы стало мягким, но не размокло. Собирать слой за слоем: крем, печенье, снова крем и печенье, завершить кремом сверху.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать цедрой, добавить ягоды или крошку печенья. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт стабилизировался.

