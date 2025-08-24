Видео
Десерт "Италия" за 5 минут — без выпечки с ароматом лимона

Десерт "Италия" за 5 минут — без выпечки с ароматом лимона

24 августа 2025 03:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт Италия за 5 минут без выпечки с ароматом лимона — рецепт с фото
Десерт "Италия". Фото: smachnenke.com.ua
Десерт "Италия" за 5 минут — быстрый рецепт без выпечки. Маскарпоне со сливками образуют легкий крем с лимонной свежестью, печенье добавляет приятной слоистости. После короткого охлаждения получается нежный десерт, который легко подать гостям или приготовить на семейный чай.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • маскарпоне — 175 г;
  • сливки взбитые с сахаром — 400 мл.;
  • сок лимона — 50 мл.;
  • печенье песочное или савоярди — 350 г;
  • молоко — 150 мл.;
  • цедра лимона, свежие ягоды или крошка печенья — для подачи.

Способ приготовления

В миске соединить маскарпоне, взбитые сливки и сок лимона, взбить венчиком или миксером до нежного крема.

рецепт десерта без випічки
Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Каждое печенье быстро окунуть в молоко, чтобы стало мягким, но не размокло. Собирать слой за слоем: крем, печенье, снова крем и печенье, завершить кремом сверху.

рецепт тирамісу зі звичайним печивом
Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Посыпать цедрой, добавить ягоды или крошку печенья. Поставить в холодильник минимум на 2 часа, чтобы десерт стабилизировался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

