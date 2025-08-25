Яблочный пирог Облачко — нежный десерт с творожной заливкой и яблоками

Яблочный пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua

Яблочный пирог "Облачко" сочетает тонкую песочную основу, щедрую яблочную начинку и нежную ванильную заливку. После охлаждения держит форму, имеет кремовую текстуру и выразительный аромат — десерт, который легко конкурирует с тортами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

мука пшеничная — 220 г;

творог кисломолочный — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

масло сливочное мягкое — 100 г;

соль — щепотка;

ванилин — щепотка;

разрыхлитель — ½ ч. л.

Для начинки:

яблоки — 6 шт.;

сметана — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 100-120 г;

крахмал кукурузный — 1 ст. л.;

масло сливочное растопленное — 50 г;

ванилин — щепотка.

Для смазывания (по желанию):

желток — 1 шт.;

сметана — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для теста в миске соединить творог, мягкое масло и яйцо, растереть до однородности. Добавить соль, ванилин, сахар и разрыхлитель. Добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить отдохнуть, пока готовится начинка.

Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. В миске смешать сметану, яйца, сахар, ванилин, крахмал и растопленное масло до гладкой заливки. Добавить яблоки, аккуратно перемешать.

Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Большую часть теста раскатать и выложить в форму, сформировать бортики. Распределить яблочную начинку. Из оставшегося теста раскатать тонкий пласт и накрыть пирог, края защипнуть. По желанию смешать желток со сметаной и смазать верх.

Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 170 °C около 40 минут до румяного верха и упругой серединки. Охладить в форме, по желанию посыпать пудрой и подавать.

