Яблочный пирог "Облачко" — тает во рту, как торт с кремом

25 августа 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Яблочный пирог Облачко — нежный десерт с творожной заливкой и яблоками
Яблочный пирог с яблоками. Фото: smachnenke.com.ua
Яблочный пирог "Облачко" сочетает тонкую песочную основу, щедрую яблочную начинку и нежную ванильную заливку. После охлаждения держит форму, имеет кремовую текстуру и выразительный аромат — десерт, который легко конкурирует с тортами.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • мука пшеничная — 220 г;
  • творог кисломолочный — 100 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • масло сливочное мягкое — 100 г;
  • соль — щепотка;
  • ванилин — щепотка;
  • разрыхлитель — ½ ч. л.

Для начинки:

  • яблоки — 6 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 100-120 г;
  • крахмал кукурузный — 1 ст. л.;
  • масло сливочное растопленное — 50 г;
  • ванилин — щепотка.

Для смазывания (по желанию):

  • желток — 1 шт.;
  • сметана — 1 ч. л.

Способ приготовления

Для теста в миске соединить творог, мягкое масло и яйцо, растереть до однородности. Добавить соль, ванилин, сахар и разрыхлитель. Добавить просеянную муку и замесить мягкое тесто. Накрыть и оставить отдохнуть, пока готовится начинка.

рецепт тіста для пирога
Тесто для пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Яблоки очистить, вырезать сердцевину и нарезать тонкими ломтиками. В миске смешать сметану, яйца, сахар, ванилин, крахмал и растопленное масло до гладкой заливки. Добавить яблоки, аккуратно перемешать.

рецепт яблучного пирога
Тесто и яблоки. Фото: smachnenke.com.ua

Большую часть теста раскатать и выложить в форму, сформировать бортики. Распределить яблочную начинку. Из оставшегося теста раскатать тонкий пласт и накрыть пирог, края защипнуть. По желанию смешать желток со сметаной и смазать верх.

рецепт пирога смачніше шарлотки
Приготовление пирога. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 170 °C около 40 минут до румяного верха и упругой серединки. Охладить в форме, по желанию посыпать пудрой и подавать.

