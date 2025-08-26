Кабачки на зиму як шашлик — рецепт хітової заготівлі зі смажених овочів

Кабачки на зиму 1 в 1 як шашлик — за цей рецепт потрібен Оскар
Кабачки на зиму як шашлик — золотисті кружальця в пряному маринаді, що нагадує смак літнього пікніка. Цибуля й часник додають аромату, приправа для шашлику додає пікантності, а шматочки залишаються щільними навіть після зберігання.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- кабачки — 2,5 кг;
- олія — 50 мл.;
- цибуля — 300 г;
- часник — 4 зуб.;
- сіль — 50 г;
- цукор — 100 г;
- оцет 9% — 100 мл.;
- приправа для шашлику — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Кабачки нарізати кружальцями завтовшки до 5 мм, перекласти в миску, додати олію й перемішати.
Партіями обсмажити кабачки на добре розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки з обох боків, не перевантажувати сковороду. Перекласти на таріль, дати трохи охолонути.
Додати до кабачків цибулю, нарізану півкільцями, та подрібнений часник. Додати сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику, ретельно перемішати руками, щоб маринад розподілився рівномірно. Накрити й поставити в прохолодне місце на ніч, щоб овочі добре настоялися.
Стерилізовані банки наповнити кабачками разом із маринадом, щільно утрамбовуючи. Поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння й стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання.
Вийняти, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і вкрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.
