Кабачки на зиму 1 в 1 як шашлик — за цей рецепт потрібен Оскар

26 серпня 2025 14:34
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Кабачки на зиму як шашлик — рецепт хітової заготівлі зі смажених овочів
Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Кабачки на зиму як шашлик — золотисті кружальця в пряному маринаді, що нагадує смак літнього пікніка. Цибуля й часник додають аромату, приправа для шашлику додає пікантності, а шматочки залишаються щільними навіть після зберігання.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • олія — 50 мл.;
  • цибуля — 300 г;
  • часник — 4 зуб.;
  • сіль — 50 г;
  • цукор — 100 г;
  • оцет 9% — 100 мл.;
  • приправа для шашлику — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями завтовшки до 5 мм, перекласти в миску, додати олію й перемішати.

кабачки в спеціях
Нарізані кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Партіями обсмажити кабачки на добре розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки з обох боків, не перевантажувати сковороду. Перекласти на таріль, дати трохи охолонути.

смажені кабачки на зиму
Смажені кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до кабачків цибулю, нарізану півкільцями, та подрібнений часник. Додати сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику, ретельно перемішати руками, щоб маринад розподілився рівномірно. Накрити й поставити в прохолодне місце на ніч, щоб овочі добре настоялися.

рецепт кабачків як шашлик на зиму
Кабачки, цибуля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилізовані банки наповнити кабачками разом із маринадом, щільно утрамбовуючи. Поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння й стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання.

рецепт кабачків зі спеціями на зиму
Заготівля з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і вкрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

консервація рецепт шашлик кабачки на зиму кабачки
