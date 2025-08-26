Кабачки на зиму як шашлик — рецепт хітової заготівлі зі смажених овочів

Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачки на зиму як шашлик — золотисті кружальця в пряному маринаді, що нагадує смак літнього пікніка. Цибуля й часник додають аромату, приправа для шашлику додає пікантності, а шматочки залишаються щільними навіть після зберігання.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кабачки — 2,5 кг;

олія — 50 мл.;

цибуля — 300 г;

часник — 4 зуб.;

сіль — 50 г;

цукор — 100 г;

оцет 9% — 100 мл.;

приправа для шашлику — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Кабачки нарізати кружальцями завтовшки до 5 мм, перекласти в миску, додати олію й перемішати.

Нарізані кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Партіями обсмажити кабачки на добре розігрітій сухій сковороді до золотистої скоринки з обох боків, не перевантажувати сковороду. Перекласти на таріль, дати трохи охолонути.

Смажені кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати до кабачків цибулю, нарізану півкільцями, та подрібнений часник. Додати сіль, цукор, оцет і приправу для шашлику, ретельно перемішати руками, щоб маринад розподілився рівномірно. Накрити й поставити в прохолодне місце на ніч, щоб овочі добре настоялися.

Кабачки, цибуля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилізовані банки наповнити кабачками разом із маринадом, щільно утрамбовуючи. Поставити в каструлю з теплою водою, довести до кипіння й стерилізувати 15 хвилин від моменту закипання.

Заготівля з кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Вийняти, щільно закрити кришками, перевернути догори дном і вкрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

