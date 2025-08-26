Кабачки на зиму как шашлык — рецепт хитовой заготовки из жареных овощей

Кабачки на зиму 1 в 1 как шашлык — за этот рецепт нужен Оскар
Кабачки на зиму как шашлык — золотистые кружочки в пряном маринаде, напоминающем вкус летнего пикника. Лук и чеснок добавляют аромата, приправа для шашлыка добавляет пикантности, а кусочки остаются плотными даже после хранения.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- кабачки — 2,5 кг;
- растительное масло — 50 мл.;
- лук — 300 г;
- чеснок — 4 зуб;
- соль — 50 г;
- сахар — 100 г;
- уксус 9% — 100 мл.;
- приправа для шашлыка — 1 ст. л.
Способ приготовления
Кабачки нарезать кружочками толщиной до 5 мм, переложить в миску, добавить масло и перемешать.
Партиями обжарить кабачки на хорошо разогретой сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, не перегружать сковороду. Переложить на тарелку, дать немного остыть.
Добавить к кабачкам лук, нарезанный полукольцами, и измельченный чеснок. Добавить соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка, тщательно перемешать руками, чтобы маринад распределился равномерно. Накрыть и поставить в прохладное место на ночь, чтобы овощи хорошо настоялись.
Стерилизованные банки наполнить кабачками вместе с маринадом, плотно утрамбовывая. Поставить в кастрюлю с теплой водой, довести до кипения и стерилизовать 15 минут с момента закипания.
Вынуть, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!