Кабачки на зиму 1 в 1 как шашлык — за этот рецепт нужен Оскар

26 августа 2025 14:34
Кабачки на зиму как шашлык — рецепт хитовой заготовки из жареных овощей
Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Кабачки на зиму как шашлык — золотистые кружочки в пряном маринаде, напоминающем вкус летнего пикника. Лук и чеснок добавляют аромата, приправа для шашлыка добавляет пикантности, а кусочки остаются плотными даже после хранения.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кабачки — 2,5 кг;
  • растительное масло — 50 мл.;
  • лук — 300 г;
  • чеснок — 4 зуб;
  • соль — 50 г;
  • сахар — 100 г;
  • уксус 9% — 100 мл.;
  • приправа для шашлыка — 1 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками толщиной до 5 мм, переложить в миску, добавить масло и перемешать.

кабачки в спеціях
Нарезанные кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Партиями обжарить кабачки на хорошо разогретой сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, не перегружать сковороду. Переложить на тарелку, дать немного остыть.

смажені кабачки на зиму
Жареные кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить к кабачкам лук, нарезанный полукольцами, и измельченный чеснок. Добавить соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка, тщательно перемешать руками, чтобы маринад распределился равномерно. Накрыть и поставить в прохладное место на ночь, чтобы овощи хорошо настоялись.

рецепт кабачків як шашлик на зиму
Кабачки, лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилизованные банки наполнить кабачками вместе с маринадом, плотно утрамбовывая. Поставить в кастрюлю с теплой водой, довести до кипения и стерилизовать 15 минут с момента закипания.

рецепт кабачків зі спеціями на зиму
Заготовка с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Вынуть, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация рецепт шашлык кабачки на зиму кабачки
