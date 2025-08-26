Кабачки на зиму как шашлык — рецепт хитовой заготовки из жареных овощей

Кабачки на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Кабачки на зиму как шашлык — золотистые кружочки в пряном маринаде, напоминающем вкус летнего пикника. Лук и чеснок добавляют аромата, приправа для шашлыка добавляет пикантности, а кусочки остаются плотными даже после хранения.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кабачки — 2,5 кг;

растительное масло — 50 мл.;

лук — 300 г;

чеснок — 4 зуб;

соль — 50 г;

сахар — 100 г;

уксус 9% — 100 мл.;

приправа для шашлыка — 1 ст. л.

Способ приготовления

Кабачки нарезать кружочками толщиной до 5 мм, переложить в миску, добавить масло и перемешать.

Нарезанные кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Партиями обжарить кабачки на хорошо разогретой сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон, не перегружать сковороду. Переложить на тарелку, дать немного остыть.

Жареные кабачки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить к кабачкам лук, нарезанный полукольцами, и измельченный чеснок. Добавить соль, сахар, уксус и приправу для шашлыка, тщательно перемешать руками, чтобы маринад распределился равномерно. Накрыть и поставить в прохладное место на ночь, чтобы овощи хорошо настоялись.

Кабачки, лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Стерилизованные банки наполнить кабачками вместе с маринадом, плотно утрамбовывая. Поставить в кастрюлю с теплой водой, довести до кипения и стерилизовать 15 минут с момента закипания.

Заготовка с кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Вынуть, плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

