Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Хрусткі мариновані огірки на зиму — на смак, як покупні arrow

Хрусткі мариновані огірки на зиму — на смак, як покупні

21 серпня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Хрусткі мариновані огірки на зиму — рецепт приготування з фото
Мариновані огірки. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Хрусткі мариновані огірки на зиму завжди смакують особливо — з щільною текстурою, яскравою пряністю та легкою кислинкою. За цим рецептом вони виходять такими ж апетитними, як магазинні, але з більш насиченим ароматом домашніх спецій. Готувати їх легко, а результат обов’язково потішить всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 2 кг;
  • листя хрону — 3 шт.;
  • листя вишні — 3 шт.;
  • листя чорної смородини — 5 шт.;
  • часник — 6 зубчиків;
  • чорний перець горошком — 10 шт.;
  • зерна гірчиці — ½ ч. л. на банку.

Для маринаду (на 1 л води):

  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 5 ст. л.;
  • оцет 9% — 150 мл.

Спосіб приготування

Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 3–4 години, щоб вони зберегли пружність. На дно стерилізованих банок викласти листя хрону, вишні та смородини, додати очищений часник, перець горошком і зерна гірчиці. Щільно скласти огірки в банки.

мариновані огірки
Огірки в банці. Фото: кадр з відео

Закип’ятити воду, розчинити в ній сіль та цукор, влити оцет. Гарячим маринадом залити огірки, накрити кришками й стерилізувати банки у великій каструлі з водою протягом 10 хвилин після закипання.

рецепт маринованих огірків
Огірки та маринад. Фото: кадр з відео

Потім закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження.

швидкі мариновані огірки
Огірки в банці з маринадом. Фото: кадр з відео

Зберігати заготівлю у темному прохолодному місці. Через кілька тижнів огірки будуть такими ж апетитними, як магазинні.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт квашені огірки мариновані огірки заготівля на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації