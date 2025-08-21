Хрусткі мариновані огірки на зиму — рецепт приготування з фото

Мариновані огірки. Фото: кадр з відео

Хрусткі мариновані огірки на зиму завжди смакують особливо — з щільною текстурою, яскравою пряністю та легкою кислинкою. За цим рецептом вони виходять такими ж апетитними, як магазинні, але з більш насиченим ароматом домашніх спецій. Готувати їх легко, а результат обов’язково потішить всю родину.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

огірки — 2 кг;

листя хрону — 3 шт.;

листя вишні — 3 шт.;

листя чорної смородини — 5 шт.;

часник — 6 зубчиків;

чорний перець горошком — 10 шт.;

зерна гірчиці — ½ ч. л. на банку.

Для маринаду (на 1 л води):

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 5 ст. л.;

оцет 9% — 150 мл.

Спосіб приготування

Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 3–4 години, щоб вони зберегли пружність. На дно стерилізованих банок викласти листя хрону, вишні та смородини, додати очищений часник, перець горошком і зерна гірчиці. Щільно скласти огірки в банки.

Огірки в банці. Фото: кадр з відео

Закип’ятити воду, розчинити в ній сіль та цукор, влити оцет. Гарячим маринадом залити огірки, накрити кришками й стерилізувати банки у великій каструлі з водою протягом 10 хвилин після закипання.

Огірки та маринад. Фото: кадр з відео

Потім закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження.

Огірки в банці з маринадом. Фото: кадр з відео

Зберігати заготівлю у темному прохолодному місці. Через кілька тижнів огірки будуть такими ж апетитними, як магазинні.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.