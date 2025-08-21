Хрусткі мариновані огірки на зиму — рецепт приготування з фото

Хрусткі мариновані огірки на зиму — на смак, як покупні
Хрусткі мариновані огірки на зиму завжди смакують особливо — з щільною текстурою, яскравою пряністю та легкою кислинкою. За цим рецептом вони виходять такими ж апетитними, як магазинні, але з більш насиченим ароматом домашніх спецій. Готувати їх легко, а результат обов’язково потішить всю родину.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.
Вам знадобиться:
- огірки — 2 кг;
- листя хрону — 3 шт.;
- листя вишні — 3 шт.;
- листя чорної смородини — 5 шт.;
- часник — 6 зубчиків;
- чорний перець горошком — 10 шт.;
- зерна гірчиці — ½ ч. л. на банку.
Для маринаду (на 1 л води):
- сіль — 2 ст. л.;
- цукор — 5 ст. л.;
- оцет 9% — 150 мл.
Спосіб приготування
Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 3–4 години, щоб вони зберегли пружність. На дно стерилізованих банок викласти листя хрону, вишні та смородини, додати очищений часник, перець горошком і зерна гірчиці. Щільно скласти огірки в банки.
Закип’ятити воду, розчинити в ній сіль та цукор, влити оцет. Гарячим маринадом залити огірки, накрити кришками й стерилізувати банки у великій каструлі з водою протягом 10 хвилин після закипання.
Потім закрутити кришки, перевернути банки догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження.
Зберігати заготівлю у темному прохолодному місці. Через кілька тижнів огірки будуть такими ж апетитними, як магазинні.
