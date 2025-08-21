Хрустящие маринованные огурцы на зиму — рецепт приготовления с фото

Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео

Хрустящие маринованные огурцы на зиму всегда на вкус особенные — с плотной текстурой, яркой пряностью и легкой кислинкой. По этому рецепту они получаются такими же аппетитными, как магазинные, но с более насыщенным ароматом домашних специй. Готовить их легко, а результат обязательно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Вам понадобится:

огурцы — 2 кг;

листья хрена — 3 шт.;

листья вишни — 3 шт.;

листья черной смородины — 5 шт.;

чеснок — 6 зубчиков;

черный перец горошком — 10 шт.;

зерна горчицы — ½ ч. л. на банку.

Для маринада (на 1 л воды):

соль — 2 ст. л.;

сахар — 5 ст. л.;

уксус 9% — 150 мл.

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы и замочить их в холодной воде на 3-4 часа, чтобы они сохранили упругость. На дно стерилизованных банок выложить листья хрена, вишни и смородины, добавить очищенный чеснок, перец горошком и зерна горчицы. Плотно сложить огурцы в банки.

Огурцы в банке. Фото: кадр из видео

Вскипятить воду, растворить в ней соль и сахар, влить уксус. Горячим маринадом залить огурцы, накрыть крышками и стерилизовать банки в большой кастрюле с водой в течение 10 минут после закипания.

Огурцы и маринад. Фото: кадр из видео

Затем закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания.

Огурцы в банке с маринадом. Фото: кадр из видео

Хранить заготовку в темном прохладном месте. Через несколько недель огурцы будут такими же аппетитными, как магазинные.

