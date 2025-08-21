Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Хрустящие маринованные огурцы на зиму — на вкус, как покупные arrow

Хрустящие маринованные огурцы на зиму — на вкус, как покупные

21 августа 2025 15:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Хрустящие маринованные огурцы на зиму — рецепт приготовления с фото
Маринованные огурцы. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Хрустящие маринованные огурцы на зиму всегда на вкус особенные — с плотной текстурой, яркой пряностью и легкой кислинкой. По этому рецепту они получаются такими же аппетитными, как магазинные, но с более насыщенным ароматом домашних специй. Готовить их легко, а результат обязательно порадует всю семью.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 2 кг;
  • листья хрена — 3 шт.;
  • листья вишни — 3 шт.;
  • листья черной смородины — 5 шт.;
  • чеснок — 6 зубчиков;
  • черный перец горошком — 10 шт.;
  • зерна горчицы — ½ ч. л. на банку.

Для маринада (на 1 л воды):

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 5 ст. л.;
  • уксус 9% — 150 мл.

Способ приготовления

Хорошо вымыть огурцы и замочить их в холодной воде на 3-4 часа, чтобы они сохранили упругость. На дно стерилизованных банок выложить листья хрена, вишни и смородины, добавить очищенный чеснок, перец горошком и зерна горчицы. Плотно сложить огурцы в банки.

мариновані огірки
Огурцы в банке. Фото: кадр из видео

Вскипятить воду, растворить в ней соль и сахар, влить уксус. Горячим маринадом залить огурцы, накрыть крышками и стерилизовать банки в большой кастрюле с водой в течение 10 минут после закипания.

рецепт маринованих огірків
Огурцы и маринад. Фото: кадр из видео

Затем закрутить крышки, перевернуть банки вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания.

швидкі мариновані огірки
Огурцы в банке с маринадом. Фото: кадр из видео

Хранить заготовку в темном прохладном месте. Через несколько недель огурцы будут такими же аппетитными, как магазинные.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов, консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация рецепт квашенные огурцы маринованные огурцы заготовка на зиму
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации