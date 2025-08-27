Відео
Мариновані помідори зі сливами на зиму — вишуканий рецепт

27 серпня 2025 15:03
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Мариновані помідори зі сливами на зиму — вишуканий рецепт приготування
Мариновані помідори зі сливами. Фото: кадр з відео
Мариновані помідори зі сливами — поєднання помідорів і ароматних слив у пряному букеті з укропом, хріном і перцями. Маринад виходить збалансованим і запашним, а закуска виглядає святково.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

  • помідори щільні (краще "сливки") — скільки вміститься;
  • сливи без кісточок, щільні — до свого смаку;
  • парасольки кропу — 2–3 шт.;
  • листя хрону — 1–2 шт.;
  • часник — 4 зуб.;
  • лавровий лист — 3 шт.;
  • перець чорний горошком — 10 шт.;
  • перець духмяний горошком — 3–4 шт.

Для маринаду (на 1 л води):

  • сіль — 1 ст. л.;
  • цукор — 3 ст. л.;
  • оцет 9% — 20 мл на 3-літрову банку (додати окремо у банку).

Спосіб приготування

Банки вимити (за бажанням простерилізувати), кришки підготувати. На дно покласти парасольки кропу, листя хрону, часник, лавровий лист, обидва види перцю.

мариновані помідори зі сливами
Помідори та сливи. Фото: кадр з відео

Щільно заповнити банку помідорами, роблячи прокол біля плодоніжки зубочисткою. Між рядами додати сливы без кісточок.

мариновані помідори зі сливами на зиму
Ложка оцту. Фото: кадр з відео

Залити вміст банок окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин, щоб прогрілося. Злити рідину назад у каструлю — це буде основа для маринаду. У кожну 3-літрову банку додати 20 мл 9% оцту.

рецепт маринованих помідорів зі сливами
Маринад та помідори. Фото: кадр з відео

До злитої води додати сіль і цукор із розрахунку на 1 л — 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру. Довести до кипіння й зняти з вогню. Наповнити банки киплячим маринадом до верху, одразу щільно закрити кришками. Перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

рецепт помідори помідори на зиму заготівля на зиму слива
