Мариновані помідори зі сливами на зиму — вишуканий рецепт приготування

Мариновані помідори зі сливами на зиму — вишуканий рецепт
Мариновані помідори зі сливами — поєднання помідорів і ароматних слив у пряному букеті з укропом, хріном і перцями. Маринад виходить збалансованим і запашним, а закуска виглядає святково.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.
Вам знадобиться (на 3-літрову банку):
- помідори щільні (краще "сливки") — скільки вміститься;
- сливи без кісточок, щільні — до свого смаку;
- парасольки кропу — 2–3 шт.;
- листя хрону — 1–2 шт.;
- часник — 4 зуб.;
- лавровий лист — 3 шт.;
- перець чорний горошком — 10 шт.;
- перець духмяний горошком — 3–4 шт.
Для маринаду (на 1 л води):
- сіль — 1 ст. л.;
- цукор — 3 ст. л.;
- оцет 9% — 20 мл на 3-літрову банку (додати окремо у банку).
Спосіб приготування
Банки вимити (за бажанням простерилізувати), кришки підготувати. На дно покласти парасольки кропу, листя хрону, часник, лавровий лист, обидва види перцю.
Щільно заповнити банку помідорами, роблячи прокол біля плодоніжки зубочисткою. Між рядами додати сливы без кісточок.
Залити вміст банок окропом, накрити кришками та залишити на 15 хвилин, щоб прогрілося. Злити рідину назад у каструлю — це буде основа для маринаду. У кожну 3-літрову банку додати 20 мл 9% оцту.
До злитої води додати сіль і цукор із розрахунку на 1 л — 1 ст. л. солі та 3 ст. л. цукру. Довести до кипіння й зняти з вогню. Наповнити банки киплячим маринадом до верху, одразу щільно закрити кришками. Перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.
