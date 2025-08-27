Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт приготовления

Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт
Маринованные помидоры со сливами — сочетание помидоров и ароматных слив в пряном букете с укропом, хреном и перцами. Маринад получается сбалансированным и душистым, а закуска выглядит празднично.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- помидоры плотные (лучше "сливки") — сколько поместится;
- сливы без косточек, плотные - по своему вкусу;
- зонтики укропа — 2-3 шт.;
- листья хрена — 1-2 шт.;
- чеснок — 4 зуб;
- лавровый лист — 3 шт.;
- перец черный горошком — 10 шт.;
- перец душистый горошком — 3-4 шт.
Для маринада (на 1 л воды):
- соль — 1 ст. л.;
- сахар — 3 ст. л.;
- уксус 9% — 20 мл на 3-литровую банку (добавить отдельно в банку).
Способ приготовления
Банки вымыть (по желанию простерилизовать), крышки подготовить. На дно положить зонтики укропа, листья хрена, чеснок, лавровый лист, оба вида перца.
Плотно заполнить банку помидорами, делая прокол возле плодоножки зубочисткой. Между рядами добавить сливы без косточек.
Залить содержимое банок кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут, чтобы прогрелось. Слить жидкость обратно в кастрюлю — это будет основа для маринада. В каждую 3-литровую банку добавить 20 мл 9% уксуса.
К слитой воде добавить соль и сахар из расчета на 1 л — 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и снять с огня. Наполнить банки кипящим маринадом до верха, сразу плотно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.
