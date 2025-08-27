Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт приготовления

Маринованные помидоры со сливами. Фото: кадр из видео

Маринованные помидоры со сливами — сочетание помидоров и ароматных слив в пряном букете с укропом, хреном и перцами. Маринад получается сбалансированным и душистым, а закуска выглядит празднично.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

помидоры плотные (лучше "сливки") — сколько поместится;

сливы без косточек, плотные - по своему вкусу;

зонтики укропа — 2-3 шт.;

листья хрена — 1-2 шт.;

чеснок — 4 зуб;

лавровый лист — 3 шт.;

перец черный горошком — 10 шт.;

перец душистый горошком — 3-4 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

соль — 1 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

уксус 9% — 20 мл на 3-литровую банку (добавить отдельно в банку).

Способ приготовления

Банки вымыть (по желанию простерилизовать), крышки подготовить. На дно положить зонтики укропа, листья хрена, чеснок, лавровый лист, оба вида перца.

Помидоры и сливы. Фото: кадр из видео

Плотно заполнить банку помидорами, делая прокол возле плодоножки зубочисткой. Между рядами добавить сливы без косточек.

Ложка уксуса. Фото: кадр из видео

Залить содержимое банок кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут, чтобы прогрелось. Слить жидкость обратно в кастрюлю — это будет основа для маринада. В каждую 3-литровую банку добавить 20 мл 9% уксуса.

Маринад и помидоры. Фото: кадр из видео

К слитой воде добавить соль и сахар из расчета на 1 л — 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и снять с огня. Наполнить банки кипящим маринадом до верха, сразу плотно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

