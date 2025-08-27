Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт arrow

Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт

27 августа 2025 15:03
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Маринованные помидоры со сливами на зиму — изысканный рецепт приготовления
Маринованные помидоры со сливами. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Маринованные помидоры со сливами — сочетание помидоров и ароматных слив в пряном букете с укропом, хреном и перцами. Маринад получается сбалансированным и душистым, а закуска выглядит празднично.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

  • помидоры плотные (лучше "сливки") — сколько поместится;
  • сливы без косточек, плотные - по своему вкусу;
  • зонтики укропа — 2-3 шт.;
  • листья хрена — 1-2 шт.;
  • чеснок — 4 зуб;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • перец черный горошком — 10 шт.;
  • перец душистый горошком — 3-4 шт.

Для маринада (на 1 л воды):

  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — 20 мл на 3-литровую банку (добавить отдельно в банку).

Способ приготовления

Банки вымыть (по желанию простерилизовать), крышки подготовить. На дно положить зонтики укропа, листья хрена, чеснок, лавровый лист, оба вида перца.

мариновані помідори зі сливами
Помидоры и сливы. Фото: кадр из видео

Плотно заполнить банку помидорами, делая прокол возле плодоножки зубочисткой. Между рядами добавить сливы без косточек.

мариновані помідори зі сливами на зиму
Ложка уксуса. Фото: кадр из видео

Залить содержимое банок кипятком, накрыть крышками и оставить на 15 минут, чтобы прогрелось. Слить жидкость обратно в кастрюлю — это будет основа для маринада. В каждую 3-литровую банку добавить 20 мл 9% уксуса.

рецепт маринованих помідорів зі сливами
Маринад и помидоры. Фото: кадр из видео

К слитой воде добавить соль и сахар из расчета на 1 л — 1 ст. л. соли и 3 ст. л. сахара. Довести до кипения и снять с огня. Наполнить банки кипящим маринадом до верха, сразу плотно закрыть крышками. Перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

рецепт помидоры помидоры на зиму заготовка на зиму слива
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации