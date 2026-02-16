Млинці без молока на мінералці — простий рецепт з фото, який всі шукають

Млинці на мінералці. Фото: smachnenke.com.ua

Легкі, тонкі та ажурні млинці без краплі молока підкорюють із першого приготування. Сильногазована вода створює красиві пори й робить текстуру особливо ніжною та еластичною. Цей рецепт доводить, що для ідеальних млинців достатньо простих інгредієнтів і правильного способу приготування.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

мінеральна вода сильногазована — 600–650 мл.;

яйця — 3 шт.;

пшеничне борошно — 200 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

цукор — 2 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

олія рослинна — 2–3 ст. л.;

масло вершкове — 15–20 г;

ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування

З’єднати яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром за бажанням, перемішати вінчиком до легкої світлої піни. Додати частину сильно газованої води кімнатної температури, обережно перемішати. Окремо змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, просіяти у два прийоми до рідкої основи, щоразу ретельно вимішуючи до гладкої консистенції без грудочок.

Млинці на сковороді. Фото: smachnenke.com.ua

Додати решту мінеральної води, влити рослинну олію та додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, перемішати до однорідності. Залишити тісто відпочити на 10 хвилин.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити її олією лише перед першим млинцем. Налити тонкий шар тіста, рівномірно розподілити по поверхні та смажити на середньо-сильному вогні до появи рум’яних країв. Перевернути та довести до готовності з іншого боку.

