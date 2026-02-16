Млинці без молока на мінералці — простий рецепт з фото, який всі шукають

Млинці без молока на мінералці — рецепт, який всі шукають
Легкі, тонкі та ажурні млинці без краплі молока підкорюють із першого приготування. Сильногазована вода створює красиві пори й робить текстуру особливо ніжною та еластичною. Цей рецепт доводить, що для ідеальних млинців достатньо простих інгредієнтів і правильного способу приготування.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- мінеральна вода сильногазована — 600–650 мл.;
- яйця — 3 шт.;
- пшеничне борошно — 200 г;
- кукурудзяний крохмаль — 30 г;
- цукор — 2 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- олія рослинна — 2–3 ст. л.;
- масло вершкове — 15–20 г;
- ванільний цукор — 1 пакетик.
Спосіб приготування
З’єднати яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром за бажанням, перемішати вінчиком до легкої світлої піни. Додати частину сильно газованої води кімнатної температури, обережно перемішати. Окремо змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, просіяти у два прийоми до рідкої основи, щоразу ретельно вимішуючи до гладкої консистенції без грудочок.
Додати решту мінеральної води, влити рослинну олію та додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, перемішати до однорідності. Залишити тісто відпочити на 10 хвилин.
Розігріти сковороду, злегка змастити її олією лише перед першим млинцем. Налити тонкий шар тіста, рівномірно розподілити по поверхні та смажити на середньо-сильному вогні до появи рум’яних країв. Перевернути та довести до готовності з іншого боку.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної
Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями.
Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту.
Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт.
Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт.
Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт.
Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати.
Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт.
Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.
Читайте Новини.LIVE!