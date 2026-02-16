Відео
Головна Смак Млинці без молока на мінералці — рецепт, який всі шукають

Млинці без молока на мінералці — рецепт, який всі шукають

Дата публікації: 16 лютого 2026 05:04
Млинці без молока на мінералці — простий рецепт з фото, який всі шукають
Млинці на мінералці. Фото: smachnenke.com.ua

Легкі, тонкі та ажурні млинці без краплі молока підкорюють із першого приготування. Сильногазована вода створює красиві пори й робить текстуру особливо ніжною та еластичною. Цей рецепт доводить, що для ідеальних млинців достатньо простих інгредієнтів і правильного способу приготування. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мінеральна вода сильногазована — 600–650 мл.;
  • яйця — 3 шт.;
  • пшеничне борошно — 200 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 30 г;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • олія рослинна — 2–3 ст. л.;
  • масло вершкове — 15–20 г;
  • ванільний цукор — 1 пакетик.

Спосіб приготування

З’єднати яйця з сіллю, цукром і ванільним цукром за бажанням, перемішати вінчиком до легкої світлої піни. Додати частину сильно газованої води кімнатної температури, обережно перемішати. Окремо змішати борошно з кукурудзяним крохмалем, просіяти у два прийоми до рідкої основи, щоразу ретельно вимішуючи до гладкої консистенції без грудочок.

Млинці на сковороді. Фото: smachnenke.com.ua

Додати решту мінеральної води, влити рослинну олію та додати розтоплене вершкове масло кімнатної температури, перемішати до однорідності. Залишити тісто відпочити на 10 хвилин.

Готові млинці. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковороду, злегка змастити її олією лише перед першим млинцем. Налити тонкий шар тіста, рівномірно розподілити по поверхні та смажити на середньо-сильному вогні до появи рум’яних країв. Перевернути та довести до готовності з іншого боку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів до Мясляної 

Шовкові млинці до Масляної — рецепт з ідеальними пропорціями

Запечені млинці в заливці — рецепт дуже смачного десерту. 

Млинці, які не рвуться та підходять для заморожування — простий рецепт

Головний секрет французьких млинців "500" — вдалий рецепт

Яблучні млинці з духовки на сніданок — новий простий рецепт. 

Млинці "Все по 200" — найпростіший рецепт, легко запам’ятати. 

Забута начинка для млинців, про яку мало хто знає — рецепт. 

Картопляні млинці на сніданок за 10 хвилин — дужа смачна начинка.

