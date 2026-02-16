Блины без молока на минералке — простой рецепт с фото, который все ищут

Блины без молока на минералке — рецепт, который все ищут
Легкие, тонкие и ажурные блины без капли молока покоряют с первого приготовления. Сильногазированная вода создает красивые поры и делает текстуру особенно нежной и эластичной. Этот рецепт доказывает, что для идеальных блинов достаточно простых ингредиентов и правильного способа приготовления.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- минеральная вода сильногазированная — 600-650 мл.;
- яйца — 3 шт.;
- пшеничная мука — 200 г;
- кукурузный крахмал — 30 г;
- сахар — 2 ст. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- масло растительное — 2-3 ст. л.;
- масло сливочное — 15-20 г;
- ванильный сахар — 1 пакетик.
Способ приготовления
Соединить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром по желанию, перемешать венчиком до легкой светлой пены. Добавить часть сильно газированной воды комнатной температуры, осторожно перемешать. Отдельно смешать муку с кукурузным крахмалом, просеять в два приема к жидкой основе, каждый раз тщательно вымешивая до гладкой консистенции без комочков.
Добавить оставшуюся минеральную воду, влить растительное масло и добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры, перемешать до однородности. Оставить тесто отдохнуть на 10 минут.
Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом только перед первым блином. Налить тонкий слой теста, равномерно распределить по поверхности и жарить на средне-сильном огне до появления румяных краев. Перевернуть и довести до готовности с другой стороны.
