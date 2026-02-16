Блины без молока на минералке — простой рецепт с фото, который все ищут

Блины на минералке. Фото: smachnenke.com.ua

Легкие, тонкие и ажурные блины без капли молока покоряют с первого приготовления. Сильногазированная вода создает красивые поры и делает текстуру особенно нежной и эластичной. Этот рецепт доказывает, что для идеальных блинов достаточно простых ингредиентов и правильного способа приготовления.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

минеральная вода сильногазированная — 600-650 мл.;

яйца — 3 шт.;

пшеничная мука — 200 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

масло растительное — 2-3 ст. л.;

масло сливочное — 15-20 г;

ванильный сахар — 1 пакетик.

Способ приготовления

Соединить яйца с солью, сахаром и ванильным сахаром по желанию, перемешать венчиком до легкой светлой пены. Добавить часть сильно газированной воды комнатной температуры, осторожно перемешать. Отдельно смешать муку с кукурузным крахмалом, просеять в два приема к жидкой основе, каждый раз тщательно вымешивая до гладкой консистенции без комочков.

Блины на сковороде. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить оставшуюся минеральную воду, влить растительное масло и добавить растопленное сливочное масло комнатной температуры, перемешать до однородности. Оставить тесто отдохнуть на 10 минут.

Готовые блины. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковороду, слегка смазать ее маслом только перед первым блином. Налить тонкий слой теста, равномерно распределить по поверхности и жарить на средне-сильном огне до появления румяных краев. Перевернуть и довести до готовности с другой стороны.

