Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Найкраща борщова заправка на зиму — готуйте 40 банок arrow

Найкраща борщова заправка на зиму — готуйте 40 банок

28 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Найкраща борщова заправка на зиму — готуйте 40 банок не пожалкуєте
Борщова заправка. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Борщова заправка, що рятує час узимку і зберігає насичений смак. Правильні пропорції овочів, солі, цукру та оцту дають яскравий колір і гармонію в кожній банці. Тримайте кілька банок під рукою — один черпак у каструлю, і ви за хвилини маєте основу для ідеального борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 2,5 кг;
  • помідори — 3 кг;
  • цибуля — 1 кг;
  • морква — 1 кг;
  • перець солодкий — 1 кг;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л. (коригуйте до смаку);
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • олія — 150 мл.

Вихід: приблизно 5,8 л заправки.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиком і підсмажити до м’якості у половині олії. Додати терту моркву, готувати разом кілька хвилин до легкого підрум’янення.

заправка на зиму
Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Буряк натерти (зручно на "корейській" тертці), перекласти у велику каструлю, додати решту олії, перемішати. Накрити й тушкувати 10 хвилин від моменту закипання — буряк пустить сік.

борщова заправка на зиму
Буряк та помідори. Фото: кадр з відео

Додати подрібнені помідори (через м’ясорубку або блендер) і варити ще 10 хвилин. Додати обсмажені цибулю з морквою, перемішати та потримати на вогні 10 хвилин. Додати дрібно нарізаний солодкий перець, після закипання готувати 10 хвилин.

рецепт борщової заправки на зиму
Приготування заправки для борщу. Фото: кадр з відео

Додати сіль, цукор і оцет, ретельно перемішати та дати проваритися 2–3 хвилини до поєднання смаку. Гарячу заправку розкласти у стерильні банки до верху, щільно закрити кришками. Охолодити під рушником і зберігати у прохолодному темному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

борщ консервація рецепт заготівля на зиму салат на зиму буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації