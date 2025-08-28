Найкраща борщова заправка на зиму — готуйте 40 банок не пожалкуєте

Борщова заправка. Фото: кадр з відео

Борщова заправка, що рятує час узимку і зберігає насичений смак. Правильні пропорції овочів, солі, цукру та оцту дають яскравий колір і гармонію в кожній банці. Тримайте кілька банок під рукою — один черпак у каструлю, і ви за хвилини маєте основу для ідеального борщу.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

буряк — 2,5 кг;

помідори — 3 кг;

цибуля — 1 кг;

морква — 1 кг;

перець солодкий — 1 кг;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л. (коригуйте до смаку);

оцет 9% — 2 ст. л.;

олія — 150 мл.

Вихід: приблизно 5,8 л заправки.

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиком і підсмажити до м’якості у половині олії. Додати терту моркву, готувати разом кілька хвилин до легкого підрум’янення.

Морква та цибуля. Фото: кадр з відео

Буряк натерти (зручно на "корейській" тертці), перекласти у велику каструлю, додати решту олії, перемішати. Накрити й тушкувати 10 хвилин від моменту закипання — буряк пустить сік.

Буряк та помідори. Фото: кадр з відео

Додати подрібнені помідори (через м’ясорубку або блендер) і варити ще 10 хвилин. Додати обсмажені цибулю з морквою, перемішати та потримати на вогні 10 хвилин. Додати дрібно нарізаний солодкий перець, після закипання готувати 10 хвилин.

Приготування заправки для борщу. Фото: кадр з відео

Додати сіль, цукор і оцет, ретельно перемішати та дати проваритися 2–3 хвилини до поєднання смаку. Гарячу заправку розкласти у стерильні банки до верху, щільно закрити кришками. Охолодити під рушником і зберігати у прохолодному темному місці.

