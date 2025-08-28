Лучшая борщевая заправка на зиму — готовьте 40 банок не пожалеете

Борщевая заправка. Фото: кадр из видео

Борщевая заправка, спасающая время зимой и сохраняющая насыщенный вкус. Правильные пропорции овощей, соли, сахара и уксуса дают яркий цвет и гармонию в каждой банке. Держите несколько банок под рукой — один черпак в кастрюлю, и вы за минуты имеете основу для идеального борща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

свекла — 2,5 кг;

помидоры — 3 кг;

лук — 1 кг;

морковь — 1 кг;

перец сладкий — 1 кг;

соль — 2 ст. л.;

сахар — 4 ст. л. (корректируйте по вкусу);

уксус 9% — 2 ст. л.;

растительное масло — 150 мл.

Выход: примерно 5,8 л заправки.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиком и поджарить до мягкости в половине масла. Добавить тертую морковь, готовить вместе несколько минут до легкого подрумянивания.

Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Свеклу натереть (удобно на "корейской" терке), переложить в большую кастрюлю, добавить оставшееся масло, перемешать. Накрыть и тушить 10 минут от момента закипания — свекла пустит сок.

Свекла и помидоры. Фото: кадр из видео

Добавить измельченные помидоры (через мясорубку или блендер) и варить еще 10 минут. Добавить обжаренные лук с морковью, перемешать и подержать на огне 10 минут. Добавить мелко нарезанный сладкий перец, после закипания готовить 10 минут.

Приготовление заправки для борща. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар и уксус, тщательно перемешать и дать провариться 2-3 минуты до сочетания вкуса. Горячую заправку разложить в стерильные банки до верха, плотно закрыть крышками. Охладить под полотенцем и хранить в прохладном темном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.