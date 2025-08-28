Видео
Лучшая борщевая заправка на зиму — готовьте 40 банок

28 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Лучшая борщевая заправка на зиму — готовьте 40 банок не пожалеете
Борщевая заправка. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Борщевая заправка, спасающая время зимой и сохраняющая насыщенный вкус. Правильные пропорции овощей, соли, сахара и уксуса дают яркий цвет и гармонию в каждой банке. Держите несколько банок под рукой — один черпак в кастрюлю, и вы за минуты имеете основу для идеального борща.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кухня с Мариной.

Вам понадобится:

  • свекла — 2,5 кг;
  • помидоры — 3 кг;
  • лук — 1 кг;
  • морковь — 1 кг;
  • перец сладкий — 1 кг;
  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 4 ст. л. (корректируйте по вкусу);
  • уксус 9% — 2 ст. л.;
  • растительное масло — 150 мл.

Выход: примерно 5,8 л заправки.

Способ приготовления

Лук нарезать кубиком и поджарить до мягкости в половине масла. Добавить тертую морковь, готовить вместе несколько минут до легкого подрумянивания.

заправка на зиму
Морковь и лук. Фото: кадр из видео

Свеклу натереть (удобно на "корейской" терке), переложить в большую кастрюлю, добавить оставшееся масло, перемешать. Накрыть и тушить 10 минут от момента закипания — свекла пустит сок.

борщова заправка на зиму
Свекла и помидоры. Фото: кадр из видео

Добавить измельченные помидоры (через мясорубку или блендер) и варить еще 10 минут. Добавить обжаренные лук с морковью, перемешать и подержать на огне 10 минут. Добавить мелко нарезанный сладкий перец, после закипания готовить 10 минут.

рецепт борщової заправки на зиму
Приготовление заправки для борща. Фото: кадр из видео

Добавить соль, сахар и уксус, тщательно перемешать и дать провариться 2-3 минуты до сочетания вкуса. Горячую заправку разложить в стерильные банки до верха, плотно закрыть крышками. Охладить под полотенцем и хранить в прохладном темном месте.

