Лечо на зиму — найкращий рецепт домашньої заготівлі

Лечо на зиму. Фото: кадр з відео

Це лечо — справжня зіркова страва серед зимових запасів. Насичений томатний соус, соковитий болгарський перець та пікантні спеції створюють смак, від якого важко відірватися. Взимку ви точно подякуєте собі за те, що приготували цей смачний салат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Вам знадобиться:

помідори — 2,5 кг;

солодкий болгарський перець — 2 кг;

часник — 50 г;

рослинна олія — 100–120 мл;

сіль — 2 ст. л.;

цукор — 4 ст. л.;

чорний мелений перець — 1 ч. л.;

паприка мелена — 1 ч. л.;

оцет 9 % — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Помідори промити, зробити зверху хрестоподібні надрізи та залити окропом на 15 хвилин. Після цього зняти шкірку, а м'якуш скласти в каструлю з товстим дном.

Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Солодкий перець очистити від насіння та перегородок, нарізати середніми шматочками.

Помідори без шкірки. Фото: кадр з відео

Помідори довести до кипіння, подрібнити блендером до однорідності та додати спеції: сіль, цукор, чорний перець і паприку. Проварити 5 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи.

Томатний соус. Фото: кадр з відео

Додати перець та подрібнений часник, перемішати й варити ще 10 хвилин після закипання. За 2 хвилини до завершення додати оцет, довести до кипіння і зняти з вогню.

Лечо в банці. Фото: кадр з відео

Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути догори дном і залишити під пледом до повного охолодження.

