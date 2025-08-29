Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Найкраще лечо на зиму — зимою буде себе хвалити за цей салат arrow

Найкраще лечо на зиму — зимою буде себе хвалити за цей салат

29 серпня 2025 01:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Лечо на зиму — найкращий рецепт домашньої заготівлі
Лечо на зиму. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Це лечо — справжня зіркова страва серед зимових запасів. Насичений томатний соус, соковитий болгарський перець та пікантні спеції створюють смак, від якого важко відірватися. Взимку ви точно подякуєте собі за те, що приготували цей смачний салат.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • помідори — 2,5 кг;
  • солодкий болгарський перець — 2 кг;
  • часник — 50 г;
  • рослинна олія — 100–120 мл;
  • сіль — 2 ст. л.;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • чорний мелений перець — 1 ч. л.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • оцет 9 % — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Помідори промити, зробити зверху хрестоподібні надрізи та залити окропом на 15 хвилин. Після цього зняти шкірку, а м'якуш скласти в каструлю з товстим дном.

рецепт лечо на зиму
Солодкий перець. Фото: кадр з відео

Солодкий перець очистити від насіння та перегородок, нарізати середніми шматочками.

рецепт лечо на зиму
Помідори без шкірки. Фото: кадр з відео

Помідори довести до кипіння, подрібнити блендером до однорідності та додати спеції: сіль, цукор, чорний перець і паприку. Проварити 5 хвилин на середньому вогні, постійно помішуючи.

лечо з солодким перцем та помідорами
Томатний соус. Фото: кадр з відео

Додати перець та подрібнений часник, перемішати й варити ще 10 хвилин після закипання. За 2 хвилини до завершення додати оцет, довести до кипіння і зняти з вогню.

рецепт лечо з перцнм та помідорами на зиму
Лечо в банці. Фото: кадр з відео

Гаряче лечо розкласти у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути догори дном і залишити під пледом до повного охолодження.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

рецепт помідори заготівля на зиму лечо солодкий перець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації